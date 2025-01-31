Суд у Німеччині дав довічне звинуваченому у вбивстві 9-річної українки Валерії

Зазначається, що адвокат обвинуваченого не погоджується з вироком і просив судити за ненавмисне вбивство

Підозрюваний у вбивстві (Фото: IMAGO / EHL Media)

Суд 31 січня ухвалив вирок громадянину Молдови, звинуваченому у вбивстві 9-річної українки Валерії у Німеччині у 2024 році. Він отримав довічний термін, повідомляє tagesschau.de.

Слухання у справі тривали чотири дні. Прокуратура запросила довічне для 37-річного обвинуваченого. Суд визнав його провину особливо тяжкою, а це означає, що дострокове звільнення із в'язниці після 15 років ув'язнення юридично можливе, проте на практиці це практично неможливо.

Прокурор зазначив, що є численні докази того, що підсудний був на місці злочину. За його словами, про це свідчать дані мобільного телефону, записи камер, сліди шин і ДНК на місці злочину.

Водночас адвокат обвинуваченого просив суд визнати його підзахисного винним у ненавмисному вбивстві. Попри те, що немає доказів того, що до вбивства українки може бути причетний інший, адвокат не вважає доведеними мотиви злочину.

Довідка. 9-річна Валерія зникла 3 червня 2024 року у німецькому місті Дебельн, вона вийшла вранці до школи, але там не з'явилася і більше не повернулася. 12 червня німецька поліція



Правоохоронці з'ясували, що до Німеччини вона переїхала з мамою та бабусею після повномасштабного вторгнення із Дніпропетровської області. Обвинувачений – колишній співмешканець матері Валерії. Жінка розірвала з ним стосунки за кілька днів до події й у такий спосіб чоловік вирішив помститися їй. 9-річна Валерія зникла 3 червня 2024 року у німецькому місті Дебельн, вона вийшла вранці до школи, але там не з'явилася і більше не повернулася. 12 червня німецька поліція підтвердила її загибель – дівчинку знайшли вбитою у лісі поблизу міста Дебельн.Правоохоронці з'ясували, що до Німеччини вона переїхала з мамою та бабусею після повномасштабного вторгнення із Дніпропетровської області. Обвинувачений – колишній співмешканець матері Валерії. Жінка розірвала з ним стосунки за кілька днів до події й у такий спосіб чоловік вирішив помститися їй.