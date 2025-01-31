Суд у Німеччині дав довічне звинуваченому у вбивстві 9-річної українки Валерії
Суд 31 січня ухвалив вирок громадянину Молдови, звинуваченому у вбивстві 9-річної українки Валерії у Німеччині у 2024 році. Він отримав довічний термін, повідомляє tagesschau.de.
Слухання у справі тривали чотири дні. Прокуратура запросила довічне для 37-річного обвинуваченого. Суд визнав його провину особливо тяжкою, а це означає, що дострокове звільнення із в'язниці після 15 років ув'язнення юридично можливе, проте на практиці це практично неможливо.
Прокурор зазначив, що є численні докази того, що підсудний був на місці злочину. За його словами, про це свідчать дані мобільного телефону, записи камер, сліди шин і ДНК на місці злочину.
Водночас адвокат обвинуваченого просив суд визнати його підзахисного винним у ненавмисному вбивстві. Попри те, що немає доказів того, що до вбивства українки може бути причетний інший, адвокат не вважає доведеними мотиви злочину.
Правоохоронці з'ясували, що до Німеччини вона переїхала з мамою та бабусею після повномасштабного вторгнення із Дніпропетровської області. Обвинувачений – колишній співмешканець матері Валерії. Жінка розірвала з ним стосунки за кілька днів до події й у такий спосіб чоловік вирішив помститися їй.
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