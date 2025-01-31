Суд в Германии дал пожизненное обвиняемому в убийстве 9-летней украинки Валерии

Отмечается, что адвокат обвиняемого не согласен с приговором и просил судить за непредумышленное убийство

Подозреваемый в убийстве (Фото: IMAGO / EHL Media)

Суд 31 января вынес приговор гражданину Молдовы, обвиняемому в убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии в 2024 году. Он получил пожизненный срок, сообщает tagesschau.de.

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Слушания по делу длились четыре дня. Прокуратура запросила пожизненное для 37-летнего обвиняемого. Суд признал его вину особо тяжкой, а это означает, что досрочное освобождение из тюрьмы после 15 лет заключения юридически возможно, однако на практике это практически невозможно.

Прокурор отметил, что есть многочисленные доказательства того, что подсудимый находился на месте преступления. По его словам, об этом свидетельствуют данные мобильного телефона, записи камер, следы шин и ДНК на месте преступления.

В то же время адвокат обвиняемого просил суд признать его подзащитного виновным в непредумышленном убийстве. Несмотря на то, что нет доказательств того, что к убийству украинки может быть причастен кто-то другой, адвокат не считает доказанными мотивы преступления.

Справка. 9-летняя Валерия пропала 3 июня 2024 года в немецком городе Дебельн, она вышла утром в школу, но там не появилась и больше не вернулась. 12 июня немецкая полиция



Правоохранители выяснили, что в Германию она переехала с мамой и бабушкой после полномасштабного вторжения из Днепропетровской области. Обвиняемый – бывший сожитель матери Валерии. Женщина разорвала с ним отношения за несколько дней до происшествия и таким образом мужчина решил ей отомстить. 9-летняя Валерия пропала 3 июня 2024 года в немецком городе Дебельн, она вышла утром в школу, но там не появилась и больше не вернулась. 12 июня немецкая полиция подтвердила ее гибель – девочку нашли убитой в лесу близ города Дебельн.Правоохранители выяснили, что в Германию она переехала с мамой и бабушкой после полномасштабного вторжения из Днепропетровской области. Обвиняемый – бывший сожитель матери Валерии. Женщина разорвала с ним отношения за несколько дней до происшествия и таким образом мужчина решил ей отомстить.