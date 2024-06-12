Немецкая полиция подтвердила гибель девятилетней украинки, пропавшей 3 июня

Тело ребенка нашли в лесу примерно в 2,5 км от дома, где она жила

Полиция Германии (Иллюстративное фото: EPA)

В Германии нашли мертвой девятилетнюю украинскую девочку Валерию, пропавшую без вести 3 июня. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на местную полицию.

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Правоохранители подтвердили, что тело, найденное 11 июня в лесу недалеко от Дебельна (Саксония), принадлежит ей.

"Это печальная уверенность. Погибшая – пропавшая девятилетняя Валерия. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее семье", — заявил комиссар полиции Карстен Кэмпф.

Он отметил, что ребенок стал жертвой преступления, расследование убийства продолжается.

"Наше расследование сейчас сосредоточено на социальном кругу семьи", — сказала пресс-секретарь прокуратуры Ингрид Бургхарт.

По ее словам, подозреваемых и арестов пока нет. Бургхарт подчеркнула, что после вскрытия полиция не нашла доказательств того, что ребенок стал жертвой сексуального преступления.

Девочку в последний раз видели 3 июня по дороге в школу в Дебельне, но в учебное заведение она так и не попала. Восемь дней ребенка искали сотни полицейских и десятки волонтеров. Ее тело нашли днем 11 июня в лесу примерно в 2,5 км от дома, где она жила.

Журналисты напомнили, что Валерия проживает в Германии с 2022 года вместе с матерью. Родители Валерии разведены, отец служит в украинской армии.

В феврале 2024 года в Дюссельдорфе в результате нападения погибли два украинских подростка – баскетболисты местного клуба Артем Козаченко и Владимир Ермаков.

28 апреля в немецком городе Мурнау-ам-Штаффельзе вечером в субботу, 27 апреля, были убиты двое украинцев. По подозрению в преступлении задержан 57-летний гражданин России.

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