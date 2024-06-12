Німецька поліція підтвердила загибель дев’ятирічної українки, яка зникла 3 червня

Тіло дитини знайшли у лісі приблизно за 2,5 км від будинку, де вона жила

Поліція Німеччини (Ілюстративне фото: EPA)

У Німеччині знайшли мертвою дев’ятирічну українську дівчинку Валерію, яка зникла безвісти 3 червня. Про це повідомило видання Bild із посиланням на місцеву поліцію.

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Правоохоронці підтвердили, що тіло, знайдене 11 червня в лісі недалеко від Дебельна (Саксонія), належить їй.

"Це сумна впевненість. Загибла – зникла дев'ятирічна Валерія. Ми висловлюємо найглибші співчуття її родині", – заявив комісар поліції Карстен Кемпф.

Він зазначив, що дитина стала жертвою злочину, розслідування вбивства триває.

"Наше розслідування наразі зосереджене на соціальному колі сімʼї", — сказала прессекретарка прокуратури Інгрід Бургхарт.

За її словами, підозрюваних і арештів поки що немає. Бургхарт наголосила, що після розтину поліція не знайшла доказів того, що дитина стала жертвою сексуального злочину.

Дівчинку востаннє бачили 3 червня дорогою до школи в Дебельні, але до навчального закладу вона так і не потрапила. Вісім днів дитину шукали сотні поліціянтів і десятки волонтерів. Її тіло знайшли вдень 11 червня у лісі приблизно за 2,5 км від будинку, де вона жила.

Журналісти нагадали, що Валерія проживає в Німеччині з 2022 року разом із матір’ю. Батьки Валерії розлучені, батько служить в українській армії.

У лютому 2024 року в Дюссельдорфі внаслідок нападу загинули двоє українських підлітків – баскетболісти місцевого клубу Артем Козаченко та Володимир Єрмаков.

28 квітня у німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе ввечері в суботу, 27 квітня, були вбиті двоє українців. За підозрою у злочині затримали 57-річного громадянина Росії.

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