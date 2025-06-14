У Берліні з ножем напали на українця після питання про національність

Чоловік віддавав собаці команди українською мовою, після чого підійшли незнайомці та запитали про його походження

Берлінська поліція (Ілюстративне фото: EPA)

У Берліні напали з ножем на українця – чоловік розповів, що це трапилось, коли незнайомці дізнались про його національність. Про інцидент повідомила місцева поліція.

За даними правоохоронців, 51-річний чоловік вигулював свого собаку у парку вранці, близько 06:40.

Потерпілий зазначив, що давав собаці команди українською мовою, після чого двоє незнайомців запитали в нього про національність.

Коли ж чоловік відповів, що є українцем, то один з невідомих вдарив його ножем у живіт, а після цього обидва нападники втекли, передає поліція.

Швидка доставила потерпілого до лікарні, загрози його життю немає.

Розслідуванням займається спеціалізований відділ поліції.