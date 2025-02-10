У Німеччини подружжя отримало довічне за вбивство двох українських біженок та викрадення дитини

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У Німеччині подружжя засудили до довічного ув'язнення за вбивство українки та її матері й викрадення дитини у березні 2024 року. Про це повідомляє мовник Deutsche Welle.

Суд припустив, що подружжя хотіло видати дитину однієї з жертв за свою, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини. Це означає, що дострокове звільнення для засуджених після того, як вони проведуть 15 років у тюрмі, є практично неможливим. Водночас вирок ще можна оскаржити в апеляції.

У січні, на початку судового засідання, обидва підсудних зізналися у скоєнні злочинів – відповідні заяви зачитали їхні адвокати. Пара також "висловила каяття". Чоловік зізнався, що забив двох жінок до смерті гумовим молотком.

За версією прокуратури, 45-річна жінка та її 43-річний чоловік вбили 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, аби забрати дитину останньої. Правоохоронці зазначають, що вбивство сталося після того, як фігуранти потайки підклали жертвам у їжу психотропні речовини. Ймовірно, це відбулось під час вечері у китайському ресторані – туди подружжя запросило жертв під виглядом святкування дня народження.

Тіло бабусі викраденої дитини виявили на березі озера поблизу міста Хокенгайм на заході Німеччини після двотижневих пошуків. За декілька днів до цього на березі Рейну поліціянти знайшли тіло її доньки з ознаками насильницької смерті. Слідство встановило, що після вбивства 27-річну жінку намагалися спалити.

Мати, бабуся та дитина мешкали у центрі розміщення біженців після того, як виїхали до Німеччини, рятуючись від війни РФ проти України.

У прокуратурі зазначили, що для збільшення шансів на викрадення дитини зловмисниця вступила до групи підтримки українських біженців у Telegram, через яку у січні 2024-го зв'язалася з 27-річною жертвою, коли та шукала перекладача для майбутнього народження доньки.

Дівчинці було лише п'ять тижнів на момент убивства її матері і бабусі. Правоохоронці вважають, що мотивом злочину стало прагнення пари мати доньку. За даними журналістів Die Zeit, у засуджених вже є діти, котрих вони виховували разом. Жінка має двох синів від першого шлюбу та спільного з чоловіком сина, якому на момент злочину було вісім років. Медіа зазначило, що в чоловіка є донька від першого шлюбу, яку він рідко бачив.

Згідно з матеріалом, чоловік зізнався психологам, що "прагнув зробити дружину щасливою", здійснивши її мрію про доньку. Видання, посилаючись на документи слідства та психологічних експертиз, пише, що зловмисники розглядали різні варіанти "отримати дівчинку", зокрема викрадення новонародженого немовля у лікарні. Зрештою у них з'явився план викрасти дитину однієї з українських біженок.

Медіа повідомило, що зловмисниця вільно володіє російською, є донькою росіянки та російського німця: вона народилася у Казахстані та переїхала до Німеччини у віці 15 років. Видання додає, що після знайомства з українками вона наполегливо пропонувала їм допомогу з перекладом в різних інстанціях.

Посилаючись на дані правоохоронців, журналісти зауважують: коли українка народила дитину, зловмисниця під виглядом допомоги без її відома отримала свідоцтво про народження на інше ім'я, під яким подружжя планувало виховувати дівчинку після вбивства її матері. Водночас рідним та знайомим засуджені розповідали різні версії того, звідки взялася дитина. Зокрема, вони заявляли, що дівчинку нібито привезли з Чехії.