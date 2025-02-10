В Германии супруги получили пожизненное за убийство украинских беженок и похищение ребенка

Подсудимые признались в содеянном. По данным следствия, они хотели иметь общую дочь и спланировали преступление

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В Германии супругов приговорили к пожизненному заключению за убийство украинки и ее матери и похищение ребенка в марте 2024 года. Об этом сообщает вещатель Deutsche Welle.

Суд предположил, что супруги хотели выдать ребенка одной из жертв за своего собственного, а также установил особую тяжесть их вины. Это означает, что досрочное освобождение для осужденных, после того, как они проведут 15 лет в тюрьме, практически невозможно. Приговор еще можно обжаловать в апелляции.

В январе, в начале судебного заседания, оба подсудимых признались в совершении преступлений – соответствующие заявления зачитали их адвокаты. Пара также "выразила раскаяние". Муж признался, что забил двух женщин до смерти резиновым молотком.

По версии прокуратуры, 45-летняя женщина и ее 43-летний муж убили 51-летнюю украинскую беженку Марину Стеценко и ее 27-летнюю дочь Маргариту, чтобы забрать ребенка последней. Правоохранители отмечают, что убийство произошло после того, как фигуранты тайком подложили жертвам в пищу психотропные вещества. Вероятно, это случилось во время ужина в китайском ресторане – туда супруги пригласили жертв под видом празднования дня рождения.

Тело бабушки похищенного ребенка обнаружили на берегу озера вблизи города Хокенгайм на западе Германии после двухнедельных поисков. Несколькими днями ранее на берегу Рейна полицейские нашли тело ее дочери с признаками насильственной смерти. Следствие установило, что после убийства 27-летнюю женщину пытались сжечь.

Мать, бабушка и ребенок жили в центре размещения беженцев после того, как уехали в Германию, спасаясь от войны РФ против Украины.

В прокуратуре отметили, что для увеличения шансов на похищение ребенка злоумышленница вступила в группу поддержки украинских беженцев в Telegram, через которую в январе 2024-го связалась с 27-летней жертвой, когда та искала переводчика для будущего рождения дочери.

Девочке было всего пять недель на момент убийства ее матери и бабушки. Правоохранители считают, что мотивом преступления стало стремление пары иметь дочь. По данным журналистов Die Zeit, у осужденных уже есть дети, которых они воспитывали вместе. У женщины двое сыновей от первого брака и совместный с мужем сын, которому на момент преступления было восемь лет. Медиа отметило, что у мужчины есть дочь от первого брака, которую он редко видел.

Согласно материалу, мужчина признался психологам, что "стремился сделать жену счастливой", осуществив ее мечту о дочери. Издание, ссылаясь на документы следствия и психологических экспертиз, пишет, что злоумышленники рассматривали разные варианты "получить девочку", в том числе похищение новорожденного младенца в больнице. В конце концов, у них появился план похитить ребенка одной из украинских беженок.

Медиа сообщило, что злоумышленница свободно владеет русским, дочь россиянки и русского немца: она родилась в Казахстане и переехала в Германию в возрасте 15 лет. Издание добавляет, что после знакомства с украинками она упорно предлагала им помощь с переводом в разных инстанциях.

Ссылаясь на данные правоохранителей, журналисты отмечают: когда украинка родила ребенка, злоумышленница под видом помощи без ее ведома получила свидетельство о рождении на другое имя, под которым супруги планировали воспитывать девочку после убийства ее матери. В то же время родным и знакомым осужденные рассказывали разные версии того, откуда взялся ребенок. В частности, они заявляли, что девочку якобы привезли из Чехии.

31 января 2025 года суд вынес приговор гражданину Молдовы, обвиненному в убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии в 2024 году.

10 февраля россиянин на суде признался в убийстве двух украинских находившихся на восстановлении в Германии военных.