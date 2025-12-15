У Познані двоє чоловіків побили українців у трамваї: нападників затримали – відео

Двоє поляків почали агресивно ставитися до пари, коли почули, що люди розмовляють українською мовою

Поліція Польщі (Ілюстративне фото: Jakub Kaczmarczyk/EPA)

Днями у польському місті Познань стався напад на громадянина України та його супутницю, нападників вже затримали правоохоронці. Про це повідомили міський радник Анджей Прендке і пресслужба польської поліції.

Посадовець став свідком інциденту й оприлюднив відповідне відео. 11 грудня Прендке повідомив у соціальній мережі X, що у трамваї №13 у Познані двоє агресивних чоловіків напали на українця та його супутницю через те, що вони розмовляли українською.

Почалося все з грубих образ, коли вони сказали йому: "Дайте спокій нашим жінкам", а потім, відразу повалили його на землю й почали бити ногами. Також удар дістався й жінці, яка намагалася захистити українця.

Пасажири відреагували спочатку словесно, а потім, намагаючись відтіснити чоловіків від українця, коли вони напали на нього.

"У відповідь ми почули: "Ви маєте бути на нашому боці, ми робимо це для вас", а також погрожували нам нападом. Коли постраждала пара вийшла з трамвая, я пішов з ними, запропонувавши допомогти зателефонувати до поліції та зібрати свідків – на жаль, пара відмовилася", – написав Прендке.

Він додав, що залишив постраждалим номер, щоб вони зателефонували, якщо передумають. Посадовець пояснив, що опублікував відео інциденту як застереження і з метою ідентифікації нападників, наголосивши на неприпустимості подібних дій.

У неділю, 14 грудня, поліція повідомила, що заарештувала підозрюваних, попри відсутність заяви.

Правоохоронці у коментарі TVN 24 повідомили, що затримані – двоє поляків, їм по 27 років. Один із них мешканець Познані, інший – із її передмість. У поліції уточнили, що обидва будуть нести відповідальність за злочин дискримінації.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

Sytuacja sprzed chwili w tramwaju nr 13 w Poznaniu.Dwójka agresywnych mężczyzn zaczepiła Ukraińca z partnerką za to, że…rozmawiał z nią po ukraińsku.Zaczęło się od wulgarnych wyzwisk, kazaniu "zostawić nasze kobiety" a następnie,zaraz po drugim nagraniu, rzucili go na ziemię 1/4 pic.twitter.com/GmIwGHS9xB — Andrzej Prendke (@A_Prendke) December 11, 2025

