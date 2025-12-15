В Познани двое мужчин избили украинцев в трамвае: нападавших задержали – видео

Двое поляков начали агрессивно относиться к паре, когда услышали, что люди разговаривают на украинском языке

Полиция Польши (Иллюстративное фото: Jakub Kaczmarczyk/EPA)

На днях в польском городе Познань произошло нападение на гражданина Украины и его спутницу, нападавших уже задержали правоохранители. Об этом сообщили городской советник Анджей Прендке и пресс-служба польской полиции.

Чиновник стал свидетелем инцидента и обнародовал соответствующее видео. 11 декабря Прендке сообщил в социальной сети X, что в трамвае №13 в Познани двое агрессивных мужчин напали на украинца и его спутницу за то, что они разговаривали на украинском.

Началось все с грубых оскорблений, когда они сказали ему: "Оставьте в покое наших женщин", а затем, сразу повалили его на землю и начали бить ногами. Также удар достался и женщине, пытавшейся защитить украинца.

Пассажиры отреагировали сначала словесно, а затем, пытаясь оттеснить мужчин от украинца, когда они напали на него.

"В ответ мы услышали: "Вы должны быть на нашей стороне, мы делаем это для вас", а также угрожали нам нападением. Когда пострадавшая пара вышла из трамвая, я пошел с ними, предложив помочь позвонить в полицию и собрать свидетелей – к сожалению, пара отказалась", – написал Прендке.

Он добавил, что оставил пострадавшим номер, чтобы они позвонили, если передумают. Чиновник пояснил, что опубликовал видео инцидента в качестве предостережения и с целью идентификации нападавших, подчеркнув недопустимость подобных действий.

В воскресенье, 14 декабря, полиция сообщила, что арестовала подозреваемых, несмотря на отсутствие заявления.

Правоохранители в комментарии TVN 24 сообщили, что задержанные – двое поляков, им по 27 лет. Один из них житель Познани, другой – из ее пригородов. В полиции уточнили, что оба будут нести ответственность за преступление дискриминации.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Sytuacja sprzed chwili w tramwaju nr 13 w Poznaniu.Dwójka agresywnych mężczyzn zaczepiła Ukraińca z partnerką za to, że...rozmawiał z nią po ukraińsku.Zaczęło się od wulgarnych wyzwisk, kazaniu "zostawić nasze kobiety" a następnie,zaraz po drugim nagraniu, rzucili go na ziemię 1/4 pic.twitter.com/GmIwGHS9xB - Анджей Прендке (@A_Prendke) 11 декабря 2025 г