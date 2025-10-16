МИД: В Швейцарии русскоязычный мужчина напал на семью, которая говорила на украинском
В Швейцарии русскоязычный мужчина напал на украинскую семью в поезде. Министерство иностранных дел Украины обратилось к правоохранителям, сообщил представитель МИД Георгий Тихий.
По словам спикера, Украина обратилась к швейцарским правоохранительным органам с просьбой расследовать инцидент и обеспечить ответственность.
"Такое поведение не должно толерироваться", – заявил Тихий.
На опубликованном видео русскоязычный мужчина угрожал семье смертью и применил физическое насилие. Как рассказала семья изданию 20 Minuten, мужчина якобы был гражданином России.
"Когда он услышал, что мы разговариваем на украинском, он начал нас оскорблять", – рассказал изданию мужчина, который живет в Швейцарии.
Полиция подтвердила инцидент. Сейчас расследование продолжается. Как семья, так и мужчина выразили намерение подать заявление.
