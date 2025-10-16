МИД: В Швейцарии русскоязычный мужчина напал на семью, которая говорила на украинском

Русскоязычный мужчина в поезде угрожал семье смертью и применил физическое насилие

Георгий Тихий (Фото: МИД)

В Швейцарии русскоязычный мужчина напал на украинскую семью в поезде. Министерство иностранных дел Украины обратилось к правоохранителям, сообщил представитель МИД Георгий Тихий.

По словам спикера, Украина обратилась к швейцарским правоохранительным органам с просьбой расследовать инцидент и обеспечить ответственность.

"Такое поведение не должно толерироваться", – заявил Тихий.

На опубликованном видео русскоязычный мужчина угрожал семье смертью и применил физическое насилие. Как рассказала семья изданию 20 Minuten, мужчина якобы был гражданином России.

"Когда он услышал, что мы разговариваем на украинском, он начал нас оскорблять", – рассказал изданию мужчина, который живет в Швейцарии.

Полиция подтвердила инцидент. Сейчас расследование продолжается. Как семья, так и мужчина выразили намерение подать заявление.