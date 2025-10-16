МЗС: У Швейцарії російськомовний чоловік напав на сімʼю, яка говорила українською

Російськомовний чоловік у потязі погрожував родині смертю та застосував фізичне насильство

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

У Швейцарії російськомовний чоловік напав на українську сімʼю у поїзді. Міністерство закордонних справ України звернулося до правоохоронців, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

За словами речника, Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та забезпечити відповідальність.

"Така поведінка не повинна толеруватися", – заявив Тихий.

На опублікованому відео російськомовний чоловік погрожував родині смертю та застосував фізичне насильство. Як розповіла сімʼя виданню 20 Minuten, чоловік нібито був громадянином Росії.

"Коли він почув, що ми розмовляємо українською, він почав нас ображати", – розповів виданню чоловік, який живе у Швейцарії.

Поліція підтвердила інцидент. Наразі розслідування триває. Як родина, так і чоловік висловили намір подати заяву.