UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине вакцинируют в три раза медленнее, чем планировал МОЗ. Радуцкий объяснил, почему

09.03.2021, 21:49
В Украине вакцинируют в три раза медленнее, чем планировал МОЗ. Радуцкий объяснил, почему - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Процесс вакцинации в Украине происходит в три раза медленнее, чем планировало Министерство здравоохранения. Это связано с недостаточным количеством мобильных бригад и отсутствием мотивации у работающих там медиков. Об этом написал в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, к старту прививочной кампании не подготовили достаточное количество мобильных бригад: в некоторых регионах на прошлой неделе работали одна-две бригады.

Как сообщил Радуцкий, сейчас есть 130-ть, а до конца этой недели должны подготовить 200 бригад. Одна бригада может делать 80-100 прививок в сутки, то есть теоретически – в целом 15 000 – 20 000 прививок в сутки.

По мнению Радуцкого, бригады не мотивированы работать на максимальную мощность, поскольку деньги за их работу перечисляются на счет больницы, руководство которой решает, сколько и кому платить, кто заслуживает премию.

Глава комитета ВР, считает, что медики должны быть финансово заинтересованы, чтобы прививки сделали как можно больше людей.

Радуцкий добавил, что необходимо минимизировать случаи утилизации вакцины и усиливать пропагандистскую кампанию вакцинации.

Читайте также: Калькулятор вакцинации. Когда лично вы сможете привиться от COVID-19

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
михаил радуцкий вакцинация коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 