В Украине вакцинируют в три раза медленнее, чем планировал МОЗ. Радуцкий объяснил, почему

Процесс вакцинации в Украине происходит в три раза медленнее, чем планировало Министерство здравоохранения. Это связано с недостаточным количеством мобильных бригад и отсутствием мотивации у работающих там медиков. Об этом написал в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

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По его словам, к старту прививочной кампании не подготовили достаточное количество мобильных бригад: в некоторых регионах на прошлой неделе работали одна-две бригады.

Как сообщил Радуцкий, сейчас есть 130-ть, а до конца этой недели должны подготовить 200 бригад. Одна бригада может делать 80-100 прививок в сутки, то есть теоретически – в целом 15 000 – 20 000 прививок в сутки.

По мнению Радуцкого, бригады не мотивированы работать на максимальную мощность, поскольку деньги за их работу перечисляются на счет больницы, руководство которой решает, сколько и кому платить, кто заслуживает премию.

Глава комитета ВР, считает, что медики должны быть финансово заинтересованы, чтобы прививки сделали как можно больше людей.

Радуцкий добавил, что необходимо минимизировать случаи утилизации вакцины и усиливать пропагандистскую кампанию вакцинации.

24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса.

9 марта глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Украине вакцинировали почти 20 000 человек. Президент Владимир Зеленский заявил, что "правильный ответ" на рост количества больных COVID-19 – вакцинация, а не локдаун.

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Наталия Медведева

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