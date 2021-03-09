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Зеленский считает локдаун неправильным ответом на рост распространения COVID-19

09.03.2021, 16:35
Зеленский считает локдаун неправильным ответом на рост распространения COVID-19 - Фото
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает "правильным ответом" на сегодняшний рост количества больных коронавирусной болезнью COVID-19 вакцинацию, а не локдаун. Об этом он сказал на традиционной селекторном совещании, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский подчеркнул, что необходимо увеличить темпы вакцинации. Для этого он предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, помимо Минздрава, и тщательно реагировать на случаи дезинформации о прививках.

"Правильными ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных. Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", – отметил Зеленский.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за предыдущую неделю, по сравнению с позапрошлой, увеличилось количество госпитализаций – почти 21 000 против 17 600. На сегодня занято 29 573 койки. Всего под COVID-19 выделено 70 157 коек, из которых 60 000 обеспечены кислородом. Выросло также количество занятых реанимационных коек – с 1 500 до 2 000. Это означает, что количество тяжелых случаев увеличивается, пояснил премьер.

Шмыгаль напомнил, что сейчас четыре области – Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская — находятся в красной зоне по распространению коронавируса. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил о стабилизации ситуации на Прикарпатье и о продолжении переговоров о получении Украиной вакцин от COVID-19.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский вакцинация   COVID-19 локдаун
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