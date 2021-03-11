Коронавирус. В Украине более 9000 новых заболевших, Киев снова лидер по новым случаям

Вчера, 10 марта, в Украине выявили 9084 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 6377), больше всего – в Киеве (853 случая COVID-19 за стуки). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Также среди регионов с наивысшей в стране заболеваемостью находятся Винницкая (659 инфицированных за сутки), Львовская (600), Одесская (588) и Черновицкая (587) области.

За сутки умерли 262 больных с коронавирусом (днем ранее 219), это близко к рекордному показателю, который был зафиксирован 12 ноября 2020-го (285 летальных исходов). За прошедшие сутки также выздоровели 5330 человек (днем ранее – 5687), были госпитализированы – 4250 пациентов (1904).

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10 марта было сделано 106 464 теста на коронавирус (64 126). Методом ПЦР – 47 365 (33 904), ИФА – 18 615 (15 116), экспресс-тестами на антиген – 40 484 (15 106).

За все время эпидемии в Украине выявили 1 425 522 заболевших COVID-19 – 27 685 из них умерли, 1 210 246 выздоровели.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 853 новых заболевших за сутки (днем ранее – 644);

Винницкая область – 659 (575);

Волынская – 171 (125);

Днепропетровская – 339 (226);

Донецкая – 276 (118);

Житомирская – 384 (141);

Закарпатская – 463 (399);

Запорожская – 249 (218);

Ивано-Франковская – 533 (502);

Киевская – 510 (320);

Кировоградская – 68 (31);

Луганская – 67 (74);

Львовская – 600 (523);

Николаевская – 143 (229);

Одесская – 588 (586);

Полтавская – 358 (153);

Ровенская – 267 (173);

Сумская – 185 (50);

Тернопольская – 355 (148);

Харьковская – 558 (270);

Херсонская – 44 (шесть);

Хмельницкая – 507 (152);

Черкасская – 254 (151);

Черновицкая – 587 (533);

Черниговская – 66 (30).

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Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

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Марк Сировой

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