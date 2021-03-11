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Коронавирус. В Украине более 9000 новых заболевших, Киев снова лидер по новым случаям

11.03.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине более 9000 новых заболевших, Киев снова лидер по новым случаям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 10 марта, в Украине выявили 9084 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 6377), больше всего – в Киеве (853 случая COVID-19 за стуки). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов

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Также среди регионов с наивысшей в стране заболеваемостью находятся Винницкая (659 инфицированных за сутки), Львовская (600), Одесская (588) и Черновицкая (587) области.

За сутки умерли 262 больных с коронавирусом (днем ранее 219), это близко к рекордному показателю, который был зафиксирован 12 ноября 2020-го (285 летальных исходов). За прошедшие сутки также выздоровели 5330 человек (днем ранее – 5687), были госпитализированы – 4250 пациентов (1904).

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10 марта было сделано 106 464 теста на коронавирус (64 126). Методом ПЦР – 47 365 (33 904), ИФА – 18 615 (15 116), экспресс-тестами на антиген – 40 484 (15 106).

За все время эпидемии в Украине выявили 1 425 522 заболевших COVID-19 – 27 685 из них умерли, 1 210 246 выздоровели.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 853 новых заболевших за сутки (днем ранее – 644);
Винницкая область – 659 (575);
Волынская – 171 (125);
Днепропетровская – 339 (226);
Донецкая – 276 (118);
Житомирская – 384 (141);
Закарпатская – 463 (399);
Запорожская – 249 (218);
Ивано-Франковская – 533 (502);
Киевская – 510 (320);
Кировоградская – 68 (31);
Луганская – 67 (74);
Львовская – 600 (523);
Николаевская – 143 (229);
Одесская – 588 (586);
Полтавская – 358 (153);
Ровенская – 267 (173);
Сумская – 185 (50);
Тернопольская – 355 (148);
Харьковская – 558 (270);
Херсонская – 44 (шесть);
Хмельницкая – 507 (152);
Черкасская – 254 (151);
Черновицкая – 587 (533);
Черниговская – 66 (30).

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Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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