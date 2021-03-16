Коронавирус. Оранжевая зона карантина сократилась на одну область – данные Минздрава
Минздрав обновил зоны карантина из-за коронавируса, данные опубликованы на сайте ведомства.
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В красной хоне карантина остаются четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. В ней действуют самые строгие ограничения.
Оранжевая зона уменьшилась по сравнению со вчерашним днем: из нее исключили Черниговскую область. На 16 марта в оранжевой зоне Киев и девять областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская.
Оранжевый уровень является предупреждающим. Он свидетельствует, что в регионе усложнена ситуация с коронавирусом, и это может привести к усилению карантина.
Остальные области находятся в желтой зоне карантина, в ней ограничения существенно меньше, чем в красной.
- Вчера, 15 марта, во Львове решили ограничить работу школ, а в Виннице, где закончились COVID-койки в реанимациях горбольниц, ввели ограничения красной зоны.
- Сегодня, 16 марта, глава МОЗ Максим Степанов допустил, что в красную зону могут попасть Киев, Львовская и Винницкая области.
- Также Степанов призвал Киев и Винницкую область подумать над усилением карантина.
- За прошедшие сутки в Украине выявлены почти 10 000 новых заболевших коронавирусом.
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