Коронавирус. Оранжевая зона карантина сократилась на одну область – данные Минздрава

Минздрав обновил зоны карантина из-за коронавируса, данные опубликованы на сайте ведомства.

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В красной хоне карантина остаются четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. В ней действуют самые строгие ограничения.

Оранжевая зона уменьшилась по сравнению со вчерашним днем: из нее исключили Черниговскую область. На 16 марта в оранжевой зоне Киев и девять областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская.

Оранжевый уровень является предупреждающим. Он свидетельствует, что в регионе усложнена ситуация с коронавирусом, и это может привести к усилению карантина.

Остальные области находятся в желтой зоне карантина, в ней ограничения существенно меньше, чем в красной.

Денис Юдин

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