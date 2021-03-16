Садовый о ситуации с COVID-19 во Львове: Мы стоим перед вопросом, чтобы закрыть город

Власти Львова, возможно, будут вынуждены ввести максимально жесткий локдаун в городе, если темпы распространения коронавируса не будут замедляться. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Львова Андрей Садовый.

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"В сегодняшней ситуации мы стоим перед вопросом, чтобы вообще закрывать город, вводить полный локдаун, закрывать кафе, рестораны – все, если динамика не будет замедляться", – заявил Садовый.

По его словам, соответствующее решение будут принимать специалисты.

Он напомнил, что учащихся 5-11 классов во Львове перевели на дистанционное обучение, запретили проведение спортивных соревнований в помещениях и массовые банкеты.

Садовый сообщил, что мэрия уже определилась с пятью медучреждениями, где можно будет обустроить 366 дополнительных койко-мест. В общей сложности запланировали развернуть 700 коек.

Львовская область находится в оранжевой зоне карантина.

Вчера, 15 марта, во Львове перевели школьников с 5 по 11 класс на дистанционное обучение. "Это первый элемент красной зоны. Мы стоим за полшага от перехода города в красную зону", – заявил Садовый.

За прошедшие сутки во Львовской области выявили 1065 новых заболевших коронавирусом.

Вадим Ребрина

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