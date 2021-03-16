UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Садовый о ситуации с COVID-19 во Львове: Мы стоим перед вопросом, чтобы закрыть город

16.03.2021, 19:17
Садовый о ситуации с COVID-19 во Львове: Мы стоим перед вопросом, чтобы закрыть город - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Власти Львова, возможно, будут вынуждены ввести максимально жесткий локдаун в городе, если темпы распространения коронавируса не будут замедляться. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В сегодняшней ситуации мы стоим перед вопросом, чтобы вообще закрывать город, вводить полный локдаун, закрывать кафе, рестораны – все, если динамика не будет замедляться", – заявил Садовый.

По его словам, соответствующее решение будут принимать специалисты.

Он напомнил, что учащихся 5-11 классов во Львове перевели на дистанционное обучение, запретили проведение спортивных соревнований в помещениях и массовые банкеты.

Садовый сообщил, что мэрия уже определилась с пятью медучреждениями, где можно будет обустроить 366 дополнительных койко-мест. В общей сложности запланировали развернуть 700 коек.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Львов андрей садовый карантин   COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 