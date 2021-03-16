Во Львове разворачивают дополнительные госпитали для пациентов с COVID-19 – Садовый

Во Львове для пациентов с COVID-19 развернут дополнительные госпитали на базе поликлиник. Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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По словам Садового, за последние сутки во Львове госпитализированы 79 человек, в то время как выписали из больниц – 46. В целом на лечении находятся 652 пациента, большинство их них нуждаются в лечении кислородом.

Садовый подчеркнул, что такая динамика наблюдается уже вторую неделю, с каждым днем число тяжелых заболевших увеличивается.

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня утвердит размещение 366 коек в пяти поликлиниках Львова, сообщил Садовый.

Денис Юдин

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