Во Львове разворачивают дополнительные госпитали для пациентов с COVID-19 – Садовый
16.03.2021, 11:24
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Во Львове для пациентов с COVID-19 развернут дополнительные госпитали на базе поликлиник. Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
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По словам Садового, за последние сутки во Львове госпитализированы 79 человек, в то время как выписали из больниц – 46. В целом на лечении находятся 652 пациента, большинство их них нуждаются в лечении кислородом.
Садовый подчеркнул, что такая динамика наблюдается уже вторую неделю, с каждым днем число тяжелых заболевших увеличивается.
Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня утвердит размещение 366 коек в пяти поликлиниках Львова, сообщил Садовый.
- Львовская область находится в оранжевой зоне карантина.
- Вчера, 15 марта, во Львове перевели школьников с 5 по 11 класс на дистанционное обучение.
- Также вчера об обустройстве временного госпиталя заявил мэр Черкасс.
- За прошедшие сутки во Львовской области выявили 1065 новых заболевших коронавирусом.
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