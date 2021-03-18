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Садовый показал заполненное пациентами с COVID-19 инфекционное отделение во Львове – видео видео

18.03.2021, 12:51
Иллюстративное фото: ЕРА
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Во Львове, как и во многих других городах страны, из-за весеннего всплеска эпидемии COVID-19 наблюдается резкое увеличение госпитализаций. Львовский мэр Андрей Садовый показал видео из местной больницы.

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На кадрах видно, как плотно стоят койки для тяжелых больных COVID-19. Некоторые пациенты Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова согласились дать комментарий.

"Такая же ситуация в других медучреждениях, работающих с ковидом. Помогите нашим медикам и не подвергайтесь опасности. Следуйте карантинным правилам", – призвал Садовый.

Адепты конспирологической теории, что "нет никаких заполненных больниц", не учитывают тот факт, что видеосъемка пациентов без их согласия запрещена, а также то, что больных COVID-19 направляют в инфекционные отделения, а не в "обычные", которые даже при эпидемии остаются якобы "пустыми".

Усиленный карантин введут во Львове с пятницы, 19 марта. Он продлится по меньшей мере до 28 марта включительно.

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Евгений Пилипенко
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