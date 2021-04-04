Борьба с контрабандой. Зеленский ввел санкции против 10 человек и почти 80 компаний

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – на три года против 10 человек и 79 компаний. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как отмечается, этим решением СНБО поддержала внесенные Службой безопасности предложения.

Зеленский, рассказывая о решении СНБО в видеообращении, отмечал, что персональные санкции вводятся против лиц, которых, по аналитическим данным СБУ и аппарата СНБО, можно назвать топ-10 украинской контрабанды.

Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаний.

Как отмечается, Кабмин вместе с СБУ и Нацбанком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер, а МИДу поручено проинформировать об этом компетентные органы Евросоюза, США и других стран и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

2 апреля СНБО ввел санкции против ряда лиц, которых связывают с контрабандой, известны их имена. По словам президента Владимира Зеленского, убытки госбюджета от контрабанды достигают 300 млрд грн.

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Наталия Медведева

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