Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью

Украина ввела дополнительные временные режимные ограничения на границе с Беларусью в пределах Ровенской области. Об этом сообщает в Facebook Северное управление Госпогранслужбы.

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Как отмечается, дополнительные ограничения ввели в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Милячской, Локницкой и Зареченской объединенных территориальных громад Сарненского и Вараського районов Ровенской области.

Сообщается, что ограничения ввели с 12 апреля до 31 декабря 2021 года.

В частности, вводится запрет на:

- проведение различных работ с 22:00 до 06:00 на территории от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельхозработ на собственных земельных участках с обязательным предупреждением о них пограничников);

- передвижение транспорта и людей (кроме техники и оборудования, задействованных в сельскохозработах) по дорогам, которых нет в реестре автодорог, ведущим к линии госграницы и не проходящим через пункты пропуска через госграницу – с 22:00 до 06:00 ;

- стоянку транспорта и техники на обочинах дорог между линией госграницы и пунктами пропуска, не связанную с неисправностью или пребыванием в ожидании пересечения госграницы;

- движение транспорта в объезд автомобильных дорог, посадку и высадку людей, разгрузку или погрузку имущества, осуществления разворотов транспортных средств без фактического пересечения государственной границы между линией госграницы и пунктами пропуска;

- любые полеты легкомоторных летательных аппаратов, беспилотников и воздушных безмоторных средств передвижения без предварительного информирования пограничников;

- водителям транспорта, начальникам поездов и проводникам вагонов, подвозить в контролируемый пограничный район и вывозить из него людей, не имеющих документов, удостоверяющих их личность;

- выход маломерных судов и других плавсредств, на озера и другие водоемы, которые находятся в контролируемом пограничном районе или пограничной полосе, без предварительного информирования пограничников;

- проведение водолазных работ и любых других спусков под воду без предварительного информирования пограничников;

- остановку поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины от линии государственной границы до железнодорожной станции "Сарны" и в обратном направлении.

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Наталия Медведева

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