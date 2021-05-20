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"Теперь за все отвечает Ляшко". Зеленский назвал несколько причин увольнения Степанова

20.05.2021, 13:35
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Конфликт Максима Степанова с премьером Денисом Шмыгалем и главным санитарным врачом Виктором Ляшко стал основной, но не единственной причиной увольнения первого с должности министра здравоохранения. Об этом на пресс-конференции по результатам двух лет у власти заявил президент Владимир Зеленский.

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"Это правда. Премьер не смог больше работать со Степановым. Я не вмешивался в эту ситуацию достаточно долгое время, потому что боялся дестабилизации: в "ковидное" время менять министра здравоохранения. И, честно скажу, достаточно долго я был против", – рассказал он.

Зеленский добавил, что знает суть "усложнения" отношений Шмыгаля и Степанова, почему так получилось и за что уволили последнего.

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"Я в этой ситуации был полностью на стороне премьера. Почему сейчас (уволили)? Потому что больше было невозможно работать в таком режиме. Это дестабилизировало полностью атмосферу в министерстве, отношения министра с правительством. Была сложная ситуация между департаментами в МОЗ и (в его отношениях) с главным санитарным врачом", – пояснил президент.

Зеленский резюмировал, что теперь, после сегодняшнего назначения министром здравоохранения, "за все" отвечает Ляшко.

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский Виктор Ляшко увольнение отставка минздрав пресс-конференция максим степанов Денис Шмыгаль
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