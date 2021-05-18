Степанова отправили в отставку

Верховная Рада отправила министра здравоохранения Максима Степанова в отставку. Об этом стало известно в ходе заседания парламента.

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Соответствующее решение Рады поддержали 292 народных депутата. Среди них – 203 депутата от Слуги народа, 25 нардепов от Евросолидарности, 10 от ОПЗЖ, 15 от За майбутне, 18 от Голоса и 15 от депутатской группы Довира.

Также за отставку проголосовало шесть внефракционных нардепов. Партия Батькивщина не поддержала увольнение ни одним голосом.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, Степанова уволили за проваленную кампанию по вакцинации от коронавируса.

Премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что причина увольнения Степанова — неудовлетворительные темпы вакцинации. Он также заявил, что "на данный момент, по данным Министерства здравоохранения, средств достаточно для того, чтобы обеспечить и завезти в Украину достаточное количество вакцин согласно Национальному плану вакцинации".

Сам Степанов заявил, что не писал заявление об увольнении. На его взгляд, инициатива отставки вызвана его "борьбой за высокие зарплаты и социальные гарантии медиков".

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Станислав Стороженко

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