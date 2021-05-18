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Степанова отправили в отставку

18.05.2021, 17:58
Степанова отправили в отставку - Фото
Максим Степанов (Фото - ЕРА)

Верховная Рада отправила министра здравоохранения Максима Степанова в отставку. Об этом стало известно в ходе заседания парламента. 

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Соответствующее решение Рады поддержали 292 народных депутата. Среди них – 203 депутата от Слуги народа, 25 нардепов от Евросолидарности, 10 от ОПЗЖ, 15 от За майбутне, 18 от Голоса и 15 от депутатской группы Довира. 

Также за отставку проголосовало шесть внефракционных нардепов. Партия Батькивщина не поддержала увольнение ни одним голосом.

  • По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, Степанова уволили за проваленную кампанию по вакцинации от коронавируса.
  • Премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что причина увольнения Степанова — неудовлетворительные темпы вакцинации. Он также заявил, что "на данный момент, по данным Министерства здравоохранения, средств достаточно для того, чтобы обеспечить и завезти в Украину достаточное количество вакцин согласно Национальному плану вакцинации".
  • Сам Степанов заявил, что не писал заявление об увольнении. На его взгляд, инициатива отставки вызвана его "борьбой за высокие зарплаты и социальные гарантии медиков". 

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Станислав Стороженко
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отставка минздрав МОЗ рада голосование министр максим степанов
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