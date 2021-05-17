Степанов считает, что его хотят уволить из-за "борьбы за высокие зарплаты" медиков

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не писал заявление об увольнении. На его взгляд, инициатива отставки вызвана его "борьбой за высокие зарплаты и социальные гарантии медиков". Об этом Степанов сказал в видеообращении.

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"Я не писал никаких заявлений об увольнении, осознавая ответственность перед людьми. В свою очередь, депутаты, осознавая всю степень своей ответственности, должны принимать решение", – сказал он.

"Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимания. Однако события последних дней заставляют меня выразить свою позицию... Закрывать глаза на то, как годами политическими силами с низким рейтингом уничтожается медицинская система, и врачей снова пытаются загнать в стойло, я не буду ", – добавил Степанов.

Глава МОЗ уверен, что поданное в Раду представление премьер-министра о его увольнении вызвано его борьбой за "лучшее будущее" медиков.

"Моя борьба за высокие зарплаты и социальные гарантии медиков шла вразрез с их идеологией врача-крепостного, который находится в полной зависимости от медицинских бюрократов. Моя формула качественного медицинского обеспечения, в которой за украинцами ходит здоровье, а не деньги, не отвечала их представлению расточительности, а мое решение лечить украинцев в Украине — их привычке к самообогащению и паразитированию. Я брал на себя ответственность и обещал пациентам и врачам лучшее будущее, и слово свое держу", – сказал Степанов.

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Вадим Ребрина

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