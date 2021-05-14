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На следующей неделе Степанова могут уволить с должности главы Минздрава – источник

14.05.2021, 19:08
На следующей неделе Степанова могут уволить с должности главы Минздрава – источник - Фото
Максим Степанов (Фото: Александр Клименко/пресс-служба Верховной Рады)

На следующей неделе в Верховную Раду вынесут вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом LIGA.net сказали источники в Офисе президента и фракции Слуга народа.

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"Он ломается и не хочет писать заявление. Но, думаю, мы его переубедим, чтобы он красиво ушел", – сказал источник из СН.

На данный момент вместо Степанова главой Минздрава планируют назначить Виктора Ляшко, сообщили собеседники в ОП и СН.

В понедельник вопрос Степанова может быть рассмотрен на заседании фракции Слуга народа.
  • 28 июля 2020 года в Раду внесли постановление об отставке Степанова, тогда его подписали почти 100 нардепов.
  • 20 октября глава МОЗ заявил, что не собирается уходить в отставку.
  • 2 апреля 2021 года в Раде начался сбор подписей за отставку Степанова, подписи поставили в том числе и нардепы из фракции Слуга народа.
  • 28 апреля в Раде собрали 150 подписей нардепов за проведение внеочередного заседания по вопросу об отставке министра.
Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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Виктор Ляшко минздрав максим степанов
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