Отставку Степанова поддерживают 90 депутатов. Есть голоса "за" почти в каждой фракции
02.04.2021, 15:13
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Винницкой ОГА)
Народный депутат от Слуги народа Дмитрий Гурин заявил, что в Раде начался сбор подписей о созыве внеочередной сессии по увольнению министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом он написал в своем Facebook.
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По его словам, собрано 90 подписей депутатов разных фракций из 150 необходимых. Среди них – 33 нардепа от Слуги народа, 20 депутатов от Голоса, 21 – от Европейской солидарности, 2 – внефракционных, 10 – от За майбутне и 4 – от ОПЗЖ.
Гурин отметил, что среди подписантов документа – глава комитета парламента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
- 28 июля 2020 года в Раду внесли постановление об отставке Степанова, тогда его подписали почти 100 нардепов.
- 20 октября Степанов заявил, что не собирается уходить в отставку.
- В декабре 2020 года глава партии СН Александр Корниенко говорил, что "сейчас не время" для отставки Степанова.
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