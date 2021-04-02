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Отставку Степанова поддерживают 90 депутатов. Есть голоса "за" почти в каждой фракции

02.04.2021, 15:13
Отставку Степанова поддерживают 90 депутатов. Есть голоса
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Винницкой ОГА)

Народный депутат от Слуги народа Дмитрий Гурин заявил, что в Раде начался сбор подписей о созыве внеочередной сессии по увольнению министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом он написал в своем Facebook. 

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По его словам, собрано 90 подписей депутатов разных фракций из 150 необходимых. Среди них – 33 нардепа от Слуги народа, 20 депутатов от Голоса, 21 – от Европейской солидарности, 2 – внефракционных, 10 – от За майбутне и 4 – от ОПЗЖ.

Гурин отметил, что среди подписантов документа – глава комитета парламента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий

Читайте также: "Много идиотов пишут заявления". Степанов прокомментировал дело НАБУ о вакцинах

Станислав Стороженко
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