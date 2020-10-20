"Не все мечты сбываются". Глава МОЗ Степанов заявил, что не собирается уходить в отставку

В ответ на критику о значительном количестве заболевших и умерших от коронавируса министр сказал, что не все так просто и что в отставку он не уйдет

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока не собирается подавать в отставку, давая ответ на вопрос народного депутата фракции Голос Ольги Стефанишиной во время своего выступления в Верховной Раде. Заседание транслировалось на Yuotube-канале Рада Live.

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"Касаемо вашего вопроса, я ж вам уже отвечал – не все мечты сбываются", – отметил глава МОЗ, отвечая на вопрос нардепа "сколько еще нужно, чтобы заболело и умерло, чтобы вы в отставку ушли?"

Как подчеркнула Стефанишина, в стране заболели уже 310 000 человек и еще 6 000 украинцев умерли, а в больницах люди неделями не могут дождаться результатов тестов.

В ответ на это Степанов отметил, что проголосовать и принять закон о масштабном тестировании – это просто, а вот для его реализации необходим "определенный перечень действий". "Очень жаль, что вы этого не понимаете", – сказал министр.

16 сентября стало известно, что Степанов решил баллотироваться в Одесский областной совет. При этом он заявил, что так или иначе останется министром.

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Дарья Мостовая

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