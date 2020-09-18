Степанов планирует остаться министром в случае победы на выборах в Одесский облсовет

Глава МОЗ Максим Степанов заявляет, что он планирует остаться министром в случае победы на выборах в Одесский облсовет

Министр здравоохранения Максим Степанов не планирует покидать должность главы МОЗ в случае победы на выборах в Одесский областной совет. Об этом он заявил журналистам на брифинге около Верховной Рады.

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"Если мы выиграем выборы, я останусь министром <...> Это не противоречит законодательству, там будем определяться", - заявил Степанов, уточнив, что активного участия в предвыборной кампании он принимать не собирается.

Реагируя на вчерашнее заявление главы фракции Слуга народа Давида Арахамии о том, что они вызовут Степанова на фракцию и "пообщаются с ним", глава МОЗ заявил: "Если будет приглашение, тогда будем идти на фракцию".

16 сентября стало известно, что Степанов идет первым номером от Слуги народа в Одесский областной совет.

Арахамия отрицательно отреагировал на эту новость, заявив, что что "на месте Степанова он бы этого не делал", поскольку ему непонятно как тот будет совмещать работу депутата облсовета и главы МОЗ.

Владислав Сердюк

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