Арахамия о выдвижении Степанова в Одесский облсовет: Я бы на его месте этого не делал

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не понимает, как Максим Степанов будет совмещать работу депутата облсовета и главы МОЗ

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия отрицательно отреагировал на выдвижение министра здравоохранения Максима Степанова в Одесский облсовет, заявив, что "на его месте он бы этого не делал". Об этом Арахамия сказал журналистам в Верховной Раде.

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"Я бы на его месте этого не делал <...> Я не понимаю, как можно по совместительству работать депутатом областного совета и министром здравоохранения в период пандемии", - заявил Арахамия.

По его словам, они вызовут Степанова на фракцию и "пообщаются с ним": "Если у него есть такие планы, пусть заранее сообщает, потому что это большая и важная должность".

16 сентября стало известно, что Степанов идет первым номером от Слуги народа в Одесский областной совет.

Владислав Сердюк

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