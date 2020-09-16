Местные выборы 2020. Глава МОЗ Степанов первый в списке Слуги народа по Одесской области
В Слуге народа считают, что глава Минздрава популярен в Одесской области
Партия Слуга народа показала первую пятерку в избирательном списке на выборы в Одесский областной совет. Министр здравоохранения Максим Степанов идет первый номером. Об этом сообщает издание Думская.
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СН также выдвинули на областные выборы бывшего вице-губернатора Сергей Колебошина, он идет вторым в списке. Третий - предприниматель Григорий Диденко, муж действующего нардепа от СН Юлии Диденко.
Четвертой в списке идет депутатка местного облсовета от Оппозиционного блока Илия Ковалиш, пятым — директор Одесского областного департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко.
Отмечается, что решение было принято на конференции партии вчера.
- Ранее юморист Олег Филимонов заявил, что будет баллотироваться в мэры Одессы от партии Слуга народа. Он отметил, что это предложение сделал ему лично президент Зеленский.
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