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Местные выборы 2020. Глава МОЗ Степанов первый в списке Слуги народа по Одесской области

16.09.2020, 09:57
Местные выборы 2020. Глава МОЗ Степанов первый в списке Слуги народа по Одесской области - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)

В Слуге народа считают, что глава Минздрава популярен в Одесской области

Партия Слуга народа показала первую пятерку в избирательном списке на выборы в Одесский областной совет. Министр здравоохранения Максим Степанов идет первый номером. Об этом сообщает издание Думская

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Собеседник LIGA.net в руководстве партии СН подтвердил, что Степанов планирует пойти на выборы в Одесский облсовет.
"Оказывается, он там популярный", - отметил он.

СН также выдвинули на областные выборы бывшего вице-губернатора Сергей Колебошина, он идет вторым в списке. Третий - предприниматель Григорий Диденко, муж действующего нардепа от СН Юлии Диденко. 

Четвертой в списке идет депутатка местного облсовета от Оппозиционного блока Илия Ковалиш, пятым — директор Одесского областного департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко.

Отмечается, что решение было принято на конференции партии вчера. 

Станислав Стороженко
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