В Раду внесли постановление об отставке Степанова, подписали почти 100 нардепов

Министра здравоохранения обвиняют в некомпетентности и халатности

Проект постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова зарегистрирован в Верховной Раде. Информация об этом опубликована на сайте парламента.

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Проект постановления поддержали 96 нардепов из фракций Голос, Слуга народа, Европейская солидарность, а также депутатских групп За будущее и Доверие.

В партии Голос, которая выступила с инициативой отставки Степанова, считают, что министр продемонстрировал непригодность для выполнения должностных обязательств, некомпетентность и профессиональную халатность.

Нардепы обвиняют Степанова в неспособности эффективно противостоять эпидемии COVID-19, срыве закупок жизненно необходимых лекарств для тяжелобольных, атаках на руководство Национальной службы здоровья.

В начале июня в Раде начался сбор подписей за отставку Степанова.

5 июня Степанов заявил, что он является неудобным министром для оппонентов.

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Денис Юдин

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