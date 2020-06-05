"Я для них неудобный министр". Степанов ответил на критику оппонентов

Максим Степанов (скриншот из видеозаписи ICTV)

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что является "неудобным" главой Минздрава для предшественников и других оппонентов, и поэтому под ним пытаются шатать кресло. Об этом он заявил в комментарии Радiо Свобода.

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По мнению Степанова, депутатам партии Голос, которая инициировала сбор подписей за его отставку, "безразлична украинская медицина", потому как им "хочется продолжения бывшей политики отношения к врачам и медикам".

"Я для них достаточно неудобный министр, который не готов соглашаться с тем, чтобы дальше продолжать эту политику разрушения, которую они предлагали последние три-четыре года", - сказал он об оппонентах в целом.

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Реагируя на вопрос, что критики говорят о его "некомпетентности", Степанов сказал: "Ну, у нас в стране много так называемых экспертов, которые считают, что они компетентны во всем".

Среди своих достижений на должности он назвал "четкий контроль над ситуацией с коронавирусом".

На последний вопрос журналистки о том, нарушил ли президент Владимир Зеленский карантинные требования, когда на днях зашел со свитой в кафе Хмельницкого выпить кофе, министр не ответил – ушел в здание Минздрава.

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