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Минздрав назвал медуслуги, которые станут бесплатными с апреля

Минздрав назвал медуслуги, которые станут бесплатными с апреля - Фото
Зоряна Скалецкая (Фото: Минздрав/Facebook)
16.01.2020, 16:32

В МОЗ заявили, что 1 апреля 2020 года в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий

С 1 апреля 2020 года в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий – это перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантированно получить бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Отмечается, что из этого перечня выделено пять приоритетных услуг, которые Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплатит по повышенному тарифу.

Программа медицинских гарантий включает первичную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию и программу возмещения лекарственных средств ( "Доступные лекарства»).

Состояния и заболевания, смертность от которых больше всего влияет на продолжительность и качество жизни людей в Украине, выделяются как приоритетные. То есть оказания медицинской помощи при этих состояниях требует повышения качества предоставления и снижение уровня заболеваемости и смертности украинский от этих видов заболеваний.

Приоритеты:
лечение острого инфаркта миокарда;
лечение острого мозгового инсульта;
помощь при родах;
неонатальная помощь;
эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

Медпомощь при инсульте / инфаркте:
диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);
проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт);
круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;
реабилитационная помощь в острый период.

Медпомощь при родах:
физиологические роды;
ургентное и плановое кесарево сечение;
мониторинг состояния роженицы и ребенка;
обезболивание во время родов;
лабораторные и инструментальные обследования;
интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;
реанимация и стабилизации состояния новорожденных;
вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;
метаболический скрининг у новорожденных;
консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Медпомощь недоношенным и / или больным новорожденным в неонатальном периоде:
интенсивная терапия;
респираторная (дыхательная) поддержка;
круглосуточное парентеральное питание;
круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследования;
аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г;
вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;
метаболический скрининг в новонароджених.

Ранняя диагностика рака:
маммография;
гистероскопия;
эзофагогастродуоденоскопия;
колоноскопия;
цистоскопия;
бронхоскопия.

В МОЗ уточняют: для того, чтобы пройти исследование, нужно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

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