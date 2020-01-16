Минздрав назвал медуслуги, которые станут бесплатными с апреля

С 1 апреля 2020 года в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий – это перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантированно получить бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.
Отмечается, что из этого перечня выделено пять приоритетных услуг, которые Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплатит по повышенному тарифу.
Программа медицинских гарантий включает первичную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию и программу возмещения лекарственных средств ( "Доступные лекарства»).
Состояния и заболевания, смертность от которых больше всего влияет на продолжительность и качество жизни людей в Украине, выделяются как приоритетные. То есть оказания медицинской помощи при этих состояниях требует повышения качества предоставления и снижение уровня заболеваемости и смертности украинский от этих видов заболеваний.
Приоритеты:
лечение острого инфаркта миокарда;
лечение острого мозгового инсульта;
помощь при родах;
неонатальная помощь;
эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.
Медпомощь при инсульте / инфаркте:
диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);
проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт);
круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;
реабилитационная помощь в острый период.
Медпомощь при родах:
физиологические роды;
ургентное и плановое кесарево сечение;
мониторинг состояния роженицы и ребенка;
обезболивание во время родов;
лабораторные и инструментальные обследования;
интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;
реанимация и стабилизации состояния новорожденных;
вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;
метаболический скрининг у новорожденных;
консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.
Медпомощь недоношенным и / или больным новорожденным в неонатальном периоде:
интенсивная терапия;
респираторная (дыхательная) поддержка;
круглосуточное парентеральное питание;
круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследования;
аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г;
вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;
метаболический скрининг в новонароджених.
Ранняя диагностика рака:
маммография;
гистероскопия;
эзофагогастродуоденоскопия;
колоноскопия;
цистоскопия;
бронхоскопия.
В МОЗ уточняют: для того, чтобы пройти исследование, нужно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.
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