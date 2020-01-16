Минздрав назвал медуслуги, которые станут бесплатными с апреля

Зоряна Скалецкая (Фото: Минздрав/Facebook)

С 1 апреля 2020 года в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий – это перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантированно получить бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.



Отмечается, что из этого перечня выделено пять приоритетных услуг, которые Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплатит по повышенному тарифу.

Программа медицинских гарантий включает первичную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию и программу возмещения лекарственных средств ( "Доступные лекарства»).

Состояния и заболевания, смертность от которых больше всего влияет на продолжительность и качество жизни людей в Украине, выделяются как приоритетные. То есть оказания медицинской помощи при этих состояниях требует повышения качества предоставления и снижение уровня заболеваемости и смертности украинский от этих видов заболеваний.

Приоритеты:

лечение острого инфаркта миокарда;

лечение острого мозгового инсульта;

помощь при родах;

неонатальная помощь;

эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

Медпомощь при инсульте / инфаркте:

диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);

проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт);

круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;

реабилитационная помощь в острый период.

Медпомощь при родах:

физиологические роды;

ургентное и плановое кесарево сечение;

мониторинг состояния роженицы и ребенка;

обезболивание во время родов;

лабораторные и инструментальные обследования;

интенсивная терапия в случае возникновения осложнений у роженицы;

реанимация и стабилизации состояния новорожденных;

вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;

метаболический скрининг у новорожденных;

консультация по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Медпомощь недоношенным и / или больным новорожденным в неонатальном периоде:

интенсивная терапия;

респираторная (дыхательная) поддержка;

круглосуточное парентеральное питание;

круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследования;

аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г;

вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;

метаболический скрининг в новонароджених.

Ранняя диагностика рака:

маммография;

гистероскопия;

эзофагогастродуоденоскопия;

колоноскопия;

цистоскопия;

бронхоскопия.

В МОЗ уточняют: для того, чтобы пройти исследование, нужно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

Читайте также: Одесситы печатают искусственные кости и вживляют их. На кроликах испытали. Скоро на людях