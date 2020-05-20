Зеленский заявил, что медреформа "не получилась": Она ни для кого

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что коронавирусный кризис в системе здравоохранения "показал, что медреформы не получилось". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года президентства.

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По его словам, первичную медицинскую помощь сделали "осень неплохо, и там довольны медики", но добавил, что не все медики работают в "первичке".

"Там есть нормальные вещи, которые сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимание. <...> И мы оказались просто голые перед таким вызовом (из-за коронавируса, - ред.). Потому я и говорю, что надо пересматривать реформу", - заявил он.

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Зеленский считает, что надо пересматривать зарплаты и медикам, и "водителям скорых", и рассматривать ситуацию с психиатрическими больницами и тубдиспансерами, "которые выходят с забастовками из-за закрытия".

"Это ж неправильная реформа. <...> Она неразумна. Она не для людей, точно не для врачей, она ни для кого. Ее надо пересматривать", - подчеркнул он.

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