Зеленский призвал главу МОЗ пересмотреть второй этап медреформы

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский обратился к главе Минздрава Максиму Степанову и другим ответственным чиновникам с призывом предложить пути решения проблем, которые могут возникнуть, по мнению президента, в ходе реализации второго этапа медицинской реформы. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Там говорят, что к главе государства обращаются медики со всей страны. И все эти обращения якобы касаются второго этапа медреформы.

У Зеленского в ответ на это создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали ситуацию.

"В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 000 медиков и закрыты 332 больницы. Почти 1000 больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", - сказал глава государства.

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Зеленский заявил, что не может этого допустить, иначе "это будет называться не реформа, а диверсия".

"Именно поэтому я призываю министра здравоохранения, главу профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не сворачивание реформы, а ее улучшение. Признание ошибок и их исправление", - говорится в заявлении.

6 марта премьер-министра Денис Шмыгаль заявлял, что новое правительство не планирует сворачивать медицинскую реформу, которую начала бывший и.о. министр здравоохранения Уляна Супрун

11 марта Зеленский заявлял , что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены.

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