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Зеленский призвал главу МОЗ пересмотреть второй этап медреформы

Зеленский призвал главу МОЗ пересмотреть второй этап медреформы - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
04.05.2020, 17:41

Президент заявил, что из-за нового механизма финансирования, предусмотренного реформой, могут быть уволены около 50 000 медиков и закрыты 332 больницы

Президент Владимир Зеленский обратился к главе Минздрава Максиму Степанову и другим ответственным чиновникам с призывом предложить пути решения проблем, которые могут возникнуть, по мнению президента, в ходе реализации второго этапа медицинской реформы. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Там говорят, что к главе государства обращаются медики со всей страны. И все эти обращения якобы касаются второго этапа медреформы.

У Зеленского в ответ на это создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали ситуацию.

"В частности, из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 000 медиков и закрыты 332 больницы. Почти 1000 больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", - сказал глава государства. 

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Зеленский заявил, что не может этого допустить, иначе "это будет называться не реформа, а диверсия".

"Именно поэтому я призываю министра здравоохранения, главу профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не сворачивание реформы, а ее улучшение. Признание ошибок и их исправление", - говорится в заявлении.

  • 6 марта премьер-министра Денис Шмыгаль заявлял, что новое правительство не планирует сворачивать медицинскую реформу, которую начала бывший и.о. министр здравоохранения Уляна Супрун.
  • 11 марта Зеленский заявлял, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены.

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Вадим Ребрина
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