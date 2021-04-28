В Раде собрали 150 подписей, чтобы рассмотреть отставку Степанова – Железняк
28.04.2021, 14:13
Максим Степанов (скриншот из видео ICTV/YouTube)
Собраны 150 подписей нардепов за проведение внеочередного заседания Верховной Рады по вопросу об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом сообщил в Telegram глава фракции Голос Ярослав Железняк.
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Сбор подписей был инициирован фракцией Голос. По словам Железняка, собраны более 150 подписей нардепов.
Нардеп из Слуги народа Дмитрий Гурин предположил в Facebook, что заседание по отставке Степанова пройдет после майских праздников.
- 28 июля 2020 года в Раду внесли постановление об отставке Степанова, тогда его подписали почти 100 нардепов.
- 20 октября Степанов заявил, что не собирается уходить в отставку.
- 2 апреля 2021 года в Раде начался сбор подписей за отставку Степанова, подписи поставили в том числе и нардепы из фракции Слуга народа.
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