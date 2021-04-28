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В Раде собрали 150 подписей, чтобы рассмотреть отставку Степанова – Железняк

28.04.2021, 14:13
В Раде собрали 150 подписей, чтобы рассмотреть отставку Степанова – Железняк - Фото
Максим Степанов (скриншот из видео ICTV/YouTube)

Собраны 150 подписей нардепов за проведение внеочередного заседания Верховной Рады по вопросу об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом сообщил в Telegram глава фракции Голос Ярослав Железняк.

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Сбор подписей был инициирован фракцией Голос. По словам Железняка, собраны более 150 подписей нардепов.

Нардеп из Слуги народа Дмитрий Гурин предположил в Facebook, что заседание по отставке Степанова пройдет после майских праздников.

Денис Юдин
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отставка максим степанов Ярослав Железняк внеочередное заседание Рады сбор подписей
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