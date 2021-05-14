Арахамия сказал, за что хотят уволить Степанова

Министра здравоохранения Максима Степанова хотят уволить с должности за проваленную кампанию по вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"Вы сами знаете, что у нас очень плохая ситуация со скоростью вакцинации. В процесс вакцинации вмешивался лично президент, доставал эти вакцины, общался с производителем... И когда они общались, они неоднократно слышали обратную связь от этих сторон, что наше Министерство здравоохранения, к сожалению, обращалось чуть позже, чем другие. И благодаря этому, возможно, и есть такие задержки в поставках. Если вся страна работает только на то, чтобы получить вакцины, а министерство немножко тормозит, то нужно менять руководство", – сказал Арахамия.

По его мнению, кресло Степанова займет Виктор Ляшко.

"Я хочу подчеркнуть, что господин Ляшко занимался карантином и всеми этими тестами, и там есть много результатов, а вакцинацию забрал на себя лично господин Степанов, и мне кажется, что не справился вовремя с этой задачей", – добавил Арахамия.

28 июля 2020 года в Раду внесли постановление об отставке Степанова, тогда его подписали почти 100 нардепов.

20 октября глава МОЗ заявил, что не собирается уходить в отставку.

2 апреля 2021 года в Раде начался сбор подписей за отставку Степанова, подписи поставили в том числе и нардепы из фракции Слуга народа.

28 апреля в Раде собрали 150 подписей нардепов за проведение внеочередного заседания по вопросу об отставке министра.

Сегодня стало известно, что в Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова.

Вадим Ребрина

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