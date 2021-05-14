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Арахамия сказал, за что хотят уволить Степанова

14.05.2021, 22:54
Арахамия сказал, за что хотят уволить Степанова - Фото
Давид Арахамия (скриншот видео Shuster online, YouTube)

Министра здравоохранения Максима Степанова хотят уволить с должности за проваленную кампанию по вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"Вы сами знаете, что у нас очень плохая ситуация со скоростью вакцинации. В процесс вакцинации вмешивался лично президент, доставал эти вакцины, общался с производителем... И когда они общались, они неоднократно слышали обратную связь от этих сторон, что наше Министерство здравоохранения, к сожалению, обращалось чуть позже, чем другие. И благодаря этому, возможно, и есть такие задержки в поставках. Если вся страна работает только на то, чтобы получить вакцины, а министерство немножко тормозит, то нужно менять руководство", – сказал Арахамия.

По его мнению, кресло Степанова займет Виктор Ляшко.

"Я хочу подчеркнуть, что господин Ляшко занимался карантином и всеми этими тестами, и там есть много результатов, а вакцинацию забрал на себя лично господин Степанов, и мне кажется, что не справился вовремя с этой задачей", – добавил Арахамия.

Вадим Ребрина
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минздрав вакцинация максим степанов Давид Арахамия коронавирус
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