Ляшко пока что единственный кандидат на пост главы Минздрава – Корниенко

В партии Слуга народа пока что не рассматривают никаких других кандидатов на пост главы Минздрава, кроме главного санитарного врача Виктора Ляшко. Об этом сказал в эфире Еспресо глава партии Александр Корниенко.

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"Пока не рассматриваются", – сказал Корниенко, комментируя вопрос о том, есть ли другие кандидатуры на пост главы МОЗ кроме Ляшко.

"Я думаю, что Виктор сегодня-завтра и в четверг встретится с депутатами, с комитетом, с представителями других фракций и я думаю, что будет поддержка", – заявил он.

Также Корниенко пояснил, почему в СН выступают за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

"Я для себя понял, что Максим имеет какое-то дальнейшее видение своей карьеры, возможно, политической. Я думаю, что мы должны помочь ему в этом", – добавил нардеп.

14 мая стало известно, что в Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, его хотят уволить за проваленную кампанию по вакцинации от коронавируса.

Сегодня премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что причина увольнения Степанова — неудовлетворительные темпы вакцинации. Он также заявил, что "на данный момент, по данным Министерства здравоохранения, средств достаточно для того, чтобы обеспечить и завезти в Украину достаточное количество вакцин согласно Национальному плану вакцинации".

Сам Степанов сегодня заявил, что не писал заявление об увольнении. На его взгляд, инициатива отставки вызвана его "борьбой за высокие зарплаты и социальные гарантии медиков".

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Станислав Стороженко

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