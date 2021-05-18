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Ляшко пока что единственный кандидат на пост главы Минздрава – Корниенко

18.05.2021, 12:49
Ляшко пока что единственный кандидат на пост главы Минздрава – Корниенко - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В партии Слуга народа пока что не рассматривают никаких других кандидатов на пост главы Минздрава, кроме главного санитарного врача Виктора Ляшко. Об этом сказал в эфире Еспресо глава партии Александр Корниенко

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"Пока не рассматриваются", – сказал Корниенко, комментируя вопрос о том, есть ли другие кандидатуры на пост главы МОЗ кроме Ляшко.

"Я думаю, что Виктор сегодня-завтра и в четверг встретится с депутатами, с комитетом, с представителями других фракций и я думаю, что будет поддержка", – заявил он.

Также Корниенко пояснил, почему в СН выступают за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

"Я для себя понял, что Максим имеет какое-то дальнейшее видение своей карьеры, возможно, политической. Я думаю, что мы должны помочь ему в этом", – добавил нардеп. 

  • 14 мая стало известно, что в Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова.
  • По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, его хотят уволить за проваленную кампанию по вакцинации от коронавируса.
  • Сегодня премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что причина увольнения Степанова — неудовлетворительные темпы вакцинации. Он также заявил, что "на данный момент, по данным Министерства здравоохранения, средств достаточно для того, чтобы обеспечить и завезти в Украину достаточное количество вакцин согласно Национальному плану вакцинации".
  • Сам Степанов сегодня заявил, что не писал заявление об увольнении. На его взгляд, инициатива отставки вызвана его "борьбой за высокие зарплаты и социальные гарантии медиков". 

Читайте также: Комитет Рады не поддержал увольнение Степанова: поименный список голосования

Станислав Стороженко
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Слуга народа отставка минздрав министр Александр Корниенко
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