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Комитет Рады не поддержал увольнение Степанова: поименный список голосования

17.05.2021, 19:28
Комитет Рады не поддержал увольнение Степанова: поименный список голосования - Фото
Максим Степанов (скриншот из видео ICTV/YouTube)

Комитет Рады по вопросам здоровья нации не поддержал представление премьер-министра на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова. Не хватило одного голоса. Об этом в Facebook сообщила депутат от Евросолидарности Яна Зинкевич.

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Она опубликовала поименный список с результатами голосования:

Лада Булах (Слуга народа) — "за";

Виктория Вагнер (Слуга народа) — воздержалась;

Оксана Дмитриева (Слуга народа)- воздержалась;

Олесь Довгий (внефракционный) — "за";

Валерий Дубиль (Батькивщина) – воздержался;

Ярослав Дубневич (За майбутне) — "за";

Артем Дубнов (Слуга народа) — воздержался;

Юрий Заславский (Слуга народа) — воздержался;

Яна Зинкевич (Евросолидарность) — "за";

Валерий Зуб (Слуга народа) — воздержался;

Сергей Кузьминых (Слуга народа) — воздержался;

Михаил Макаренко (ОПЗЖ) — "против";

Максим Перебийнис (Слуга народа) — "за";

Михаил Радуцкий (Слуга народа) — "за";

Ольга Стефанишина (Голос) — "за".

При этом она отметила, что окончательное решение будет приниматься в зале для голосования.

"Чувствую, сегодня в Слуге Народа будут серьезные скандалы", – написала Зинкевич.

  • 14 мая стало известно, что в Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова.
  • По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, его хотят уволить за проваленную кампанию по вакцинации от коронавируса.
  • Сегодня премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что причина увольнения Степанова — неудовлетворительные темпы вакцинации. Он также заявил, что "на данный момент, по данным Министерства здравоохранения, средств достаточно для того, чтобы обеспечить и завезти в Украину достаточное количество вакцин согласно Национальному плану вакцинации".
  • Сам Степанов сегодня заявил, что не писал заявление об увольнении. На его взгляд, инициатива отставки вызвана его "борьбой за высокие зарплаты и социальные гарантии медиков". 
Вадим Ребрина
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Слуга народа минздрав максим степанов Яна Зинкевич
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