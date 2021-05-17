Комитет Рады не поддержал увольнение Степанова: поименный список голосования
Комитет Рады по вопросам здоровья нации не поддержал представление премьер-министра на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова. Не хватило одного голоса. Об этом в Facebook сообщила депутат от Евросолидарности Яна Зинкевич.
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Она опубликовала поименный список с результатами голосования:
Лада Булах (Слуга народа) — "за";
Виктория Вагнер (Слуга народа) — воздержалась;
Оксана Дмитриева (Слуга народа)- воздержалась;
Олесь Довгий (внефракционный) — "за";
Валерий Дубиль (Батькивщина) – воздержался;
Ярослав Дубневич (За майбутне) — "за";
Артем Дубнов (Слуга народа) — воздержался;
Юрий Заславский (Слуга народа) — воздержался;
Яна Зинкевич (Евросолидарность) — "за";
Валерий Зуб (Слуга народа) — воздержался;
Сергей Кузьминых (Слуга народа) — воздержался;
Михаил Макаренко (ОПЗЖ) — "против";
Максим Перебийнис (Слуга народа) — "за";
Михаил Радуцкий (Слуга народа) — "за";
Ольга Стефанишина (Голос) — "за".
При этом она отметила, что окончательное решение будет приниматься в зале для голосования.
"Чувствую, сегодня в Слуге Народа будут серьезные скандалы", – написала Зинкевич.
- 14 мая стало известно, что в Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова.
- По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, его хотят уволить за проваленную кампанию по вакцинации от коронавируса.
- Сегодня премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что причина увольнения Степанова — неудовлетворительные темпы вакцинации. Он также заявил, что "на данный момент, по данным Министерства здравоохранения, средств достаточно для того, чтобы обеспечить и завезти в Украину достаточное количество вакцин согласно Национальному плану вакцинации".
- Сам Степанов сегодня заявил, что не писал заявление об увольнении. На его взгляд, инициатива отставки вызвана его "борьбой за высокие зарплаты и социальные гарантии медиков".
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