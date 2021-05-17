Комитет Рады не поддержал увольнение Степанова: поименный список голосования

Комитет Рады по вопросам здоровья нации не поддержал представление премьер-министра на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова. Не хватило одного голоса. Об этом в Facebook сообщила депутат от Евросолидарности Яна Зинкевич.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она опубликовала поименный список с результатами голосования:

Лада Булах (Слуга народа) — "за";

Виктория Вагнер (Слуга народа) — воздержалась;

Оксана Дмитриева (Слуга народа)- воздержалась;

Олесь Довгий (внефракционный) — "за";

Валерий Дубиль (Батькивщина) – воздержался;

Ярослав Дубневич (За майбутне) — "за";

Артем Дубнов (Слуга народа) — воздержался;

Юрий Заславский (Слуга народа) — воздержался;

Яна Зинкевич (Евросолидарность) — "за";

Валерий Зуб (Слуга народа) — воздержался;

Сергей Кузьминых (Слуга народа) — воздержался;

Михаил Макаренко (ОПЗЖ) — "против";

Максим Перебийнис (Слуга народа) — "за";

Михаил Радуцкий (Слуга народа) — "за";

Ольга Стефанишина (Голос) — "за".

При этом она отметила, что окончательное решение будет приниматься в зале для голосования.

"Чувствую, сегодня в Слуге Народа будут серьезные скандалы", – написала Зинкевич.

14 мая стало известно, что в Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, его хотят уволить за проваленную кампанию по вакцинации от коронавируса.

Сегодня премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что причина увольнения Степанова — неудовлетворительные темпы вакцинации. Он также заявил, что "на данный момент, по данным Министерства здравоохранения, средств достаточно для того, чтобы обеспечить и завезти в Украину достаточное количество вакцин согласно Национальному плану вакцинации".

Сам Степанов сегодня заявил, что не писал заявление об увольнении. На его взгляд, инициатива отставки вызвана его "борьбой за высокие зарплаты и социальные гарантии медиков".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.