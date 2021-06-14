Зеленского поддерживает 31% избирателей, он выигрывает второй тур – опрос Деминициатив

Президент Владимир Зеленский сохраняет лидерство в электоральном рейтинге и смог бы победить соперников во втором туре выборов. Об этом говорят данные опроса, проведенного в мае фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.

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Для первого тура выборов президента среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты:

1. Владимир Зеленский – 31%;

2. Петр Порошенко – 18,6%;

3. Юрий Бойко – 12,7%;

4. Юлия Тимошенко – 11,7%;

5. Игорь Смешко – 5,7%;

6. Анатолий Гриценко – 3,3%;

7. Владимир Гройсман – 2,8%;

8. Руслан Кошулинский – 2,2%;

9. Олег Ляшко – 2,1%;

10. Дмитрий Разумков – 1,8%;

11. Виталий Кличко – 1,1%;

12. Александр Вилкул – 1,1%.

Социологи отмечают различия поддержки четверых лидеров рейтинга в зависимости от разных социальных факторов. По регионам поддержка Зеленского распределена относительно равномерно (слабее на востоке), Порошенко сильнее поддерживают на западе страны, Бойко на востоке и юге, а Тимошенко – в центре.

Среди зажиточных избирателей сильнее поддержка Зеленского и Порошенко, среди бедных – Бойко и Тимошенко. Молодые чаще поддерживают Зеленского, пожилые – Тимошенко и Бойко, электорат Порошенко относительно ровно распределен по возрастным группам. Среди избирателей Порошенко больше украиноязычных, у Бойко – русскоязычных, среди сторонников Тимошенко и Зеленского несколько больше украиноязычных.

Во втором туре Зеленский набирает 59,8% против Порошенко (40,2%) и 73,7% против Бойко (26,3%).

Опрос проводился с 14 по 19 мая 2021 года по всей Украине кроме временно оккупированных территорий, опрошено 2020 респондентов возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%. Исследование финансировалось в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

В конце апреля 2021 года опрос Центра Разумкова давал Зеленскому 28,3% поддержки.

В мае по опросу Группы Рейтинг Зеленского поддерживали 30,2% избирателей.

В июне по опросу КМИС за Зеленского готовы проголосовать 30,6% избирателей.

Денис Юдин

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