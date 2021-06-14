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Зеленского поддерживает 31% избирателей, он выигрывает второй тур – опрос Деминициатив

14.06.2021, 14:28
Зеленского поддерживает 31% избирателей, он выигрывает второй тур – опрос Деминициатив - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский сохраняет лидерство в электоральном рейтинге и смог бы победить соперников во втором туре выборов. Об этом говорят данные опроса, проведенного в мае фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.

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Для первого тура выборов президента среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты:

1. Владимир Зеленский – 31%;

2. Петр Порошенко18,6%;

3. Юрий Бойко12,7%;

4. Юлия Тимошенко11,7%;

5. Игорь Смешко5,7%;

6. Анатолий Гриценко3,3%;

7. Владимир Гройсман2,8%;

8. Руслан Кошулинский2,2%;

9. Олег Ляшко2,1%;

10. Дмитрий Разумков1,8%;

11. Виталий Кличко1,1%;

12. Александр Вилкул1,1%.

Социологи отмечают различия поддержки четверых лидеров рейтинга в зависимости от разных социальных факторов. По регионам поддержка Зеленского распределена относительно равномерно (слабее на востоке), Порошенко сильнее поддерживают на западе страны, Бойко на востоке и юге, а Тимошенко – в центре.

Среди зажиточных избирателей сильнее поддержка Зеленского и Порошенко, среди бедных – Бойко и Тимошенко. Молодые чаще поддерживают Зеленского, пожилые – Тимошенко и Бойко, электорат Порошенко относительно ровно распределен по возрастным группам. Среди избирателей Порошенко больше украиноязычных, у Бойко – русскоязычных, среди сторонников Тимошенко и Зеленского несколько больше украиноязычных.

Во втором туре Зеленский набирает 59,8% против Порошенко (40,2%) и 73,7% против Бойко (26,3%).

Опрос проводился с 14 по 19 мая 2021 года по всей Украине кроме временно оккупированных территорий, опрошено 2020 респондентов возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%. Исследование финансировалось в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский президентский рейтинг Петр Порошенко опрос юлия тимошенко юрий бойко центр Разумкова фонд демократические инициативы
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