Зеленский лидирует в президентском рейтинге и побеждает всех во втором туре – опрос

Президент Владимир Зеленский лидирует в электоральном рейтинге (29,1%), на втором месте – глава Евросолидарности Петр Порошенко (13,4%). При этом, по сравнению с предыдущими результатами, рейтинг Зеленского немного упал, а Порошенко и других кандидатов – поднялся. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

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На вопрос LIGA.net о наличии или отсутствии заказчика у этого исследования, в компании ответили, что это закрытая информация.

Среди тех, кто готов прийти на выборы и определился с кандидатом, голоса распределились таким образом (в скобках – данные опроса Рейтинга на середину мая):

1. Владимир Зеленский – 29,1% (30,2%);

2. Петр Порошенко – 13,4% (12,8%);

3. Юрий Бойко – 12,5% (11,9%);

4. Юлия Тимошенко – 11,3% (11,1%);

5. Игорь Смешко – 8,7% (7,6%);

5. Евгений Мураев – 5,5% (5,1%)

6. Владимир Гройсман – 4,6% (4,8%);

7. Олег Ляшко – 3,4% (2,7%);

8. Арсений Яценюк – 2,6% (1,7%);

9. Олег Тягнибок – 2,4% (1,4%);

10. Кира Рудик – 0,2% (0,1%).

6,3% респондентов сказали, что голосовали бы за другого кандидата. Еще 5,6% ответили, что не пойдут на выборы.

По сравнению с опросом в середине мая, в июльском списке отсутствуют мэр Киева Виталий Кличко (2,1%) и мэр Львова Андрей Садовый (3,1%).

Второй тур выборов, согласно результатам опроса среди определившихся с выбором, выглядел бы так:

- Зеленский (65%) – Порошенко (35%);

- Зеленский (66%) – Бойко (34%);

- Зеленский (61%) – Тимошенко (32%).

Согласно динамике рейтинга кандидатов, пик поддержки Зеленского пришелся на сентябрь 2019 года, а самые низкие показатели у действующего президента были в феврале 2021-го.

Опрос проводился по телефону среди 2500 украинцев в возрасте от 18 лет (за исключением жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 30 июня по 3 июля 2021 года. Возможная погрешность – не более 2%.

Опрос КМИС, проведенный в начале июня 2021-го, свидетельствует, что за Зеленского проголосовали бы 30,6% украинцев, а за Порошенко – 17,4%.

Согласно опросу Центра Разумкова на середину июня, Зеленский лидировал в президентском рейтинге с 32,4%. За ним – Порошенко с 17,2%.

Оксана Житнюк

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