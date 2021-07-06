Зеленский лидирует в президентском рейтинге и побеждает всех во втором туре – опрос
Президент Владимир Зеленский лидирует в электоральном рейтинге (29,1%), на втором месте – глава Евросолидарности Петр Порошенко (13,4%). При этом, по сравнению с предыдущими результатами, рейтинг Зеленского немного упал, а Порошенко и других кандидатов – поднялся. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На вопрос LIGA.net о наличии или отсутствии заказчика у этого исследования, в компании ответили, что это закрытая информация.
Среди тех, кто готов прийти на выборы и определился с кандидатом, голоса распределились таким образом (в скобках – данные опроса Рейтинга на середину мая):
1. Владимир Зеленский – 29,1% (30,2%);
2. Петр Порошенко – 13,4% (12,8%);
3. Юрий Бойко – 12,5% (11,9%);
4. Юлия Тимошенко – 11,3% (11,1%);
5. Игорь Смешко – 8,7% (7,6%);
5. Евгений Мураев – 5,5% (5,1%)
6. Владимир Гройсман – 4,6% (4,8%);
7. Олег Ляшко – 3,4% (2,7%);
8. Арсений Яценюк – 2,6% (1,7%);
9. Олег Тягнибок – 2,4% (1,4%);
10. Кира Рудик – 0,2% (0,1%).
6,3% респондентов сказали, что голосовали бы за другого кандидата. Еще 5,6% ответили, что не пойдут на выборы.
По сравнению с опросом в середине мая, в июльском списке отсутствуют мэр Киева Виталий Кличко (2,1%) и мэр Львова Андрей Садовый (3,1%).
Второй тур выборов, согласно результатам опроса среди определившихся с выбором, выглядел бы так:
- Зеленский (65%) – Порошенко (35%);
- Зеленский (66%) – Бойко (34%);
- Зеленский (61%) – Тимошенко (32%).
Согласно динамике рейтинга кандидатов, пик поддержки Зеленского пришелся на сентябрь 2019 года, а самые низкие показатели у действующего президента были в феврале 2021-го.
Опрос проводился по телефону среди 2500 украинцев в возрасте от 18 лет (за исключением жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 30 июня по 3 июля 2021 года. Возможная погрешность – не более 2%.
- Опрос КМИС, проведенный в начале июня 2021-го, свидетельствует, что за Зеленского проголосовали бы 30,6% украинцев, а за Порошенко – 17,4%.
- Согласно опросу Центра Разумкова на середину июня, Зеленский лидировал в президентском рейтинге с 32,4%. За ним – Порошенко с 17,2%.
Комментарии