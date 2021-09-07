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Визит Зеленского в США считают успешным 48% украинцев, неудачным – 28%: опрос Рейтинга

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07.09.2021, 17:05
Визит Зеленского в США считают успешным 48% украинцев, неудачным – 28%: опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Почти половина украинцев считают визит президента Владимира Зеленского в США успешным, противоположной точки зрения придерживается почти треть опрошенных. Об этом говорят данные опроса, проведенного в начале сентября 2021 года Группой Рейтинг.

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Очень успешным или скорее успешным визит Зеленского в США считают 48% опрошенных. Совсем неудачным или скорее неудачным – 28%. 7% затруднились с ответом, 17% не слышали о визите Зеленского.

Опрос проведен 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей Украине кроме оккупированных территорий среди населения возрастом от 18 лет и старше, опрошены 2500 респондентов. Погрешность не более 2%.

LIGA.net обратилась в Группу Рейтинг с вопросом о заказчике исследования.

  • Все главные новости и интересные моменты визита президента в США – в нашей хронике.

Читайте также: Итоги визита Зеленского в США в инфографике от МИД: главное

Денис Юдин
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опрос группа рейтинг визит зеленского в США
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