Визит Зеленского в США считают успешным 48% украинцев, неудачным – 28%: опрос Рейтинга

Почти половина украинцев считают визит президента Владимира Зеленского в США успешным, противоположной точки зрения придерживается почти треть опрошенных. Об этом говорят данные опроса, проведенного в начале сентября 2021 года Группой Рейтинг.

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Очень успешным или скорее успешным визит Зеленского в США считают 48% опрошенных. Совсем неудачным или скорее неудачным – 28%. 7% затруднились с ответом, 17% не слышали о визите Зеленского.

Опрос проведен 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей Украине кроме оккупированных территорий среди населения возрастом от 18 лет и старше, опрошены 2500 респондентов. Погрешность не более 2%.

LIGA.net обратилась в Группу Рейтинг с вопросом о заказчике исследования.

31 августа 2021 года Зеленский прилетел в Вашингтон, провел много встреч, в том числе в Пентагоне и Министерстве энергетики США: результаты первого дня визита.

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Денис Юдин

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