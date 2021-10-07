Речь перед отставкой: Разумков обвинил команду Зеленского в отходе от принципов

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обвинил команду президента Владимира Зеленского в отходе от принципов, с которыми она шла во власть. Об этом Разумков заявил с трибуны парламента, выступая перед голосованием о своей отставке.

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По словам Разумкова, он помнит, как светились глаза людей, которые присоединялись к команде Зеленского и которые ее поддерживали. Он заявил, что у людей была "слепая вера" в способность команды Зеленского изменить страну. "К сожалению, я сегодня в этом зале вижу уже другие глаза, и у людей глаза тоже изменились", – отметил Разумков.

Спикер обвинил команду президента в отходе от принципов, с которыми она шла во власть. По словам Разумкова, принцип демократии и права народа стал принципом власти большинства, принцип верховенства права заменился политической целесообразностью, принцип права на собственную позицию и свободу слова заменил принцип "кто не с нами, тот против нас", принцип закон один для всех стал принципом "друзьям все, врагам закон", а принцип, что офшоры для власти – позор, стал принципом "ничего страшного, у каждого ФОПа они есть".

Разумков уверен, что парламент должен оставаться "предохранителем и точкой равновесия и баланса", и это личная ответственность каждого из депутатов.

"Парламент должен оставаться субъектной институцией, иначе это путь к утрате демократии, к узурпации власти и к утрате парламентаризма", – заявил Разумков.

Спикер поблагодарил Раду за эффективную и конструктивную работу за два года и выразил надежду что "парламент останется парламентом, а люди в нем людьми".

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.

30 сентября стало известно, что глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.

2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады.

Сегодня, 7 октября, Рада проголосовала за отставку Разумкова.

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Денис Юдин

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