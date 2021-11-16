"За связи с Разумковым". Слуга народа исключила Ольгу Коваль из руководства партии

На съезде 15 ноября Слуга народа исключила нардепа Ольгу Коваль из состава политсовета партии за связи с экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили три собеседника в руководстве партии.

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"Олю Коваль исключили из политсовета за связи с Разумковым", – рассказал один из них.

Коваль недавно вступила в межфракционное объединение Разумная политика. Его создал Разумков и планирует строить партию на основе этого МФО. Сейчас Коваль остается членом фракции Слуги народа, она прошла в Раду под 57 номером в списке.

Также из политсовета был исключен депутат Киевсовета от СН Георгий Зантарая. Он – офицер Службы безопасности Украины и не может быть членом партии по закону.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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