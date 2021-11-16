"За связи с Разумковым". Слуга народа исключила Ольгу Коваль из руководства партии
На съезде 15 ноября Слуга народа исключила нардепа Ольгу Коваль из состава политсовета партии за связи с экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили три собеседника в руководстве партии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Олю Коваль исключили из политсовета за связи с Разумковым", – рассказал один из них.
Коваль недавно вступила в межфракционное объединение Разумная политика. Его создал Разумков и планирует строить партию на основе этого МФО. Сейчас Коваль остается членом фракции Слуги народа, она прошла в Раду под 57 номером в списке.
Также из политсовета был исключен депутат Киевсовета от СН Георгий Зантарая. Он – офицер Службы безопасности Украины и не может быть членом партии по закону.
- В сентябре Разумков со скандалом был отправлен в отставку с поста спикера Рады. Это произошло на фоне разногласий из-за закона об олигархах с руководством СН и президентом Владимиром Зеленским.
- После отставки Разумков намекнул на президентские амбиции и создал межфракционное объединение из 25 депутатов Разумная политика, большинство членов МФО – нардепы Слуги народа.
- По данным свежего соцопроса Группы Рейтинг, потенциальная партия Разумкова проходит в Раду с 7,9%.
Читайте также: Мотовиловец – за лишение мандата "слуг", которые захотят выйти из фракции ради Разумкова
Комментарии