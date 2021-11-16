"Обязательно будет". Разумков создаст партию и ждет в ней депутатов Слуги народа
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков будет создавать свою партию и ждет в ней депутатов своего межфракционного объединения, которые в большинстве своем являются членами Слуги народа. Об этом Разумков рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.
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"Партия обязательно будет. Если мы говорим о тех, кто вошел в МФО, я надеюсь, что большая часть из них будут готовы присоединиться к строительству партии", – сказал он.
Разумков отметил, что это буден не проект, а именно партия. "Проектов у нас хватает, с партиями у нас проблема", – сказал он.
Кроме того, он заверил, что будет "достаточно часто" встречаться с членами партии.
"Например, мы вчера встречались. Обсуждали вопросы повестки дня, новости, например, то же электронное голосование", – добавил Разумков.
- В сентябре Разумков со скандалом был отправлен в отставку с поста спикера Рады. Это произошло на фоне разногласий из-за закона об олигархах с руководством СН и президентом Владимиром Зеленским.
- После отставки Разумков намекнул на президентские амбиции и создал межфракционное объединение из 25 депутатов Разумная политика, большинство членов МФО – нардепы Слуги народа.
- По данным свежего соцопроса Группы Рейтинг, потенциальная партия Разумкова проходит в Раду с 7,9%.
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