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Бегал по столам и ломал мебель. Нардеп Дмитрук устроил дебош в горсовете Одессы: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 13:33
Артем Дмитрук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
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Исключенный из фракции партии Слуга народа нардеп Артем Дмитрук устроил потасовку в здании Одесского горсовета. Видео инцидента опубликовала генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Генпрокурор написала, что "это реальная сцена переговоров украинского парламентария с представителями общины Одессы". Она сообщила, что сведения внесены в ЕРДР, и прокуратура будет разбираться с инцидентом.

По данным Думской, потасовка произошла на заседании земельной комиссии Одесского горсовета. Дмитрук якобы пытался прорваться на заседание, ключевым вопросом которого был отвод земли под санаторием Госпогранслужбы Аркадия на Гагаринском плато.

"С помощью группы поддержки он прошел в зал на втором этаже, где начал срывать заседание: бегать по столам и ломать мебель", – сообщают журналисты.

В полиции предварительно установили, что стычки произошли между нардепом, его помощниками, сторонниками и муниципальной охраной, которая не пропустила их в зал заседаний. Событие квалифицировано по статье о хулиганстве.

По данным правоохранителей, в результате конфликта пострадали три охранника.

Сам Дмитрук записал видео после инцидента – сказал, что будет писать заявление в полицию.

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Оксана Житнюк
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драка Одесса горсовет Артем Дмитрук
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