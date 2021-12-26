В Бердянске подрались депутаты – спорили, кто главнее на дороге
В Бердянске в ходе конфликта на дороге подрались два местных депутата. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
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Как отмечается, во время конфликта на дороге между двумя депутатами Бердянского городского и районного советов один из них получил телесные повреждения.
Полиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование.
Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Инцидент произошел в Бердянске 25 декабря около 21:30 вблизи торгового центра на улице Волонтеров.
По информации полиции, пассажир и водитель двух транспортных средств поссорились, в результате мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения.
"Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге", – говорится в сообщении полиции.
Сотрудники полиции установили, что оба участника конфликта – депутаты Бердянского городского и районного советов от разных партий.
Потерпевший обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.
Сейчас событие квалифицировано правоохранителями по статье о нанесении умышленного легкого телесного повреждения.
После получения результатов судмедэкспертизы будет определена окончательная правовая квалификация инцидента.
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