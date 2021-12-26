В Бердянске подрались депутаты – спорили, кто главнее на дороге

В Бердянске в ходе конфликта на дороге подрались два местных депутата. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, во время конфликта на дороге между двумя депутатами Бердянского городского и районного советов один из них получил телесные повреждения.

Полиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Инцидент произошел в Бердянске 25 декабря около 21:30 вблизи торгового центра на улице Волонтеров.

По информации полиции, пассажир и водитель двух транспортных средств поссорились, в результате мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения.

"Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге", – говорится в сообщении полиции.

Сотрудники полиции установили, что оба участника конфликта – депутаты Бердянского городского и районного советов от разных партий.

Потерпевший обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.

Сейчас событие квалифицировано правоохранителями по статье о нанесении умышленного легкого телесного повреждения.

После получения результатов судмедэкспертизы будет определена окончательная правовая квалификация инцидента.

22 декабря 2021 в сети появилось видео, на котором нардеп Слуги народа Николай Галушко ругает матом полицейских. Его водитель нарушил ПДД, а нардеп приехал его "освобождать".

В СН сказали, что поведение Галушко рассмотрит этический комитет партии.

Водителя лишили прав на год и оштрафовали.

Читайте также: Спецталоны, маячки, охрана ГУР. Как скандал с Гогилашвили раскрыл систему привилегий в МВД

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.