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В Бердянске подрались депутаты – спорили, кто главнее на дороге

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 22:08
В Бердянске подрались депутаты – спорили, кто главнее на дороге - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Бердянске в ходе конфликта на дороге подрались два местных депутата. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

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Как отмечается, во время конфликта на дороге между двумя депутатами Бердянского городского и районного советов один из них получил телесные повреждения.

Полиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Инцидент произошел в Бердянске 25 декабря около 21:30 вблизи торгового центра на улице Волонтеров. 

По информации полиции, пассажир и водитель двух транспортных средств поссорились, в результате мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения.

"Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге", – говорится в сообщении полиции.

Сотрудники полиции установили, что оба участника конфликта – депутаты Бердянского городского и районного советов от разных партий.

Потерпевший обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.

Сейчас событие квалифицировано правоохранителями по статье о нанесении умышленного легкого телесного повреждения.

После получения результатов судмедэкспертизы будет определена окончательная правовая квалификация инцидента.

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Наталия Медведева
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