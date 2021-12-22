Водитель депутата Слуги народа Галушко лишен прав на один год – Монастырский

Водитель депутата от Слуги народа Николая Галушко, который попал в скандал с оскорблениями патрульных полицейских, лишен права управлять транспортным средством сроком на один год, а также оштрафован на 10 200 грн. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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"Никому нельзя обижать кого-либо! Тем более полицейских, ежедневно рискующих своей жизнью и здоровьем", – написал министр. Вместе с тем, как следует из видео инцидента, оскорблял полицейских не водитель, а депутат Галушко. О привлечении его к какой-либо ответственности Монастырский не сообщил.

По его словам, водитель депутата привлечен к административной ответственности за отказ пройти освидетельствование.

Решением Печерского райсуда Киева он лишен права управлять автомобилем на один год и заплатил штраф 10 200 грн, сообщил Монастырский.

"Конечно, бывают случаи некрасивого поведения со стороны полицейских. И за это мы их наказываем. Но до сих пор нет существенной ответственности за оскорбление полицейского", – отметил министр.

По его словам, в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект №5050-1, который предлагает ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 грн.

"Мяч на поле законодателей. Они должны не только принять этот закон, но и быть образцом для граждан в своем отношении и культуре общения с правоохранителями", – считает глава МВД.

22 декабря 2021 в сети появилось видео, на котором Галушко ругает матом полицейских. Его водитель нарушил ПДД, а нардеп приехал его "освобождать".

В Слуге народа сказали, что поведение Галушко рассмотрит этический комитет партии.

Бывший глава МВД Арсен Аваков заявил, что произошедший год назад инцидент с Галушко, о котором стало известно сегодня из опубликованного видео, – не единственный. "Были и другие", – сказал он.

Вадим Ребрина

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