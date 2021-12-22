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"Не единственный эпизод": Аваков прокомментировал видео с депутатом Слуги народа

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 17:56
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

Бывший глава МВД Арсен Аваков заявил, что произошедший год назад инцидент с депутатом Слуги народа Николаем Галушко и о котором стало известно сегодня из опубликованного видео – не единственный. "Были и другие", – прокомментировал он ситуацию в Telegram.

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Аваков рассказал, что разговаривал после этого случая не с Галушко, а с главой фракции СН Давидом Арахамией и его коллегой Денисом Монастырским. Тогда, по словам бывшего главы МВД, они согласились, что депутат так себя вел не в первый раз.

"Никакой секретности в этих беседах и никаких особых пожеланий к этому депутату, кроме приличного поведения, никогда не было! Я этого депутата в очистку не назначал", – сказал он.

Аваков уточнил, что "профилактикой" из Галушко занимался один из заместителей министра, взаимодействовавший с парламентом. Он также добавил, что тенденция непринятия патрульными полицейскими дерзкого поведения депутатов и других госслужащих положительна.

"Не единственный эпизод": Аваков прокомментировал видео с депутатом Слуги народа

Тем временем Галушко снова назвал работников полиции "дебилами". В эфире телеканала "Украина 24" он аргументировал свой поступок тем, что авто обыскали якобы без оснований, хотя в салоне были его личные и рабочие документы.

"Если я им объясняю, а они говорят "мы могли это делать" – дебилы значит," – сказал Галушко.

  • 22 декабря 2021 в сети появилось видео, на котором Галушко ругает матом полицейских. Все потому, что водитель депутата нарушил ПДД, а нардеп приехал его "освобождать".
  • В Слуге народу прокомментировали, что Галушка ждет нравственный комитет партии, который рассмотрит поступок и "определит соответствующую меру наказания".
Марина Тищенко
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Слуга народа полиция арсен аваков инцидент александр галушко
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