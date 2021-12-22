"Ты шо, больной на голову?" Депутат Слуги народа выругал патрульных – видео 18+

Журналист Украинской правды Михаил Ткач утверждает, что депутат Слуги народа Николай Галушка оскорблял патрульных полицейских. Об этом он написал в Facebook, видео опубликовано в YouTube УП.

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Ткач пишет, что инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года. По его словам, полиция остановила за пересечение двойной сплошной автомобиль с водителем Галушки, а нардеп приехал его "вызволять".

На кадрах слышно множество матов из уст человека, похожего на Галушку. В частности он говорил: "Я, б****ь н****й, для вас выбиваю финансы и все остальное б***ь! И комитет! А вы мне, б***ь, рассказываете, как мне делать?".

Также похожий на Галушку человек говорит патрульным, что они якобы не могут осматривать его автомобиль, называет кого-то из них "наркоманом" и патрульных в целом – "дебилами".

На возражение полицейского, чем автомобиль нардепа отличается от обычного автомобиля, он отвечает: "Ты шо, больной на голову или шо?".

Также он говорил: "Пусть выкладывают (видео в YouTube, – ред.). Вся страна знает, что у нас полицейские дебилы, потому что не умеют пользоваться базами электронными".

LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу СН.

В начале декабря из-за двух подобных видео с разборками с патрульными был уволен с должности замглавы МВД Александр Гогилашвили.

После этого инцидента к его персоне было приковано внимание журналистов, которые сообщали в частности о якобы наличии у него паспорта РФ. Также вышло расследование о проживании Гогилашвили в одном доме с главой военной разведки Кириллом Будановым.

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Марк Сировой

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