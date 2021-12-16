Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов временно проживает в доме со скандальным экс-замглавы МВД Александром Гогилашвили. Об этом Буданов заявил в комментарии Bihus.info.

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"Я там не живу, а временно проживаю, поскольку в моей квартире делается ремонт. Гогилашвили является моим другом, я этого никогда не скрывал. Он мне предложил на определенный период пожить у него", – сказал Буданов.

Глава ГУР также отметил, что знает Гогилавшили около 2,5 лет. По его словам, дом официально арендует жена Гогилашвили – Мария Левченко, помощница президента Владимира Зеленского.

Расследователь Денис Бигус утверждает, что домом владеет Диана Стрелковская – жена Вячеслава Стрелковского, которого "СМИ называют организатором конвертцентров". Буданов сказал, что ему известно о собственнике дома.

"Публично я, честно говоря, не очень помню, в чем его обвиняли. Но это лицо связывали с незаконным оборотом наличных. Обнал", – добавил Буданов.

Гогилашвили был замглавы МВД с 2019 года. Его уволили 13 декабря 2021-го после публикации в сети роликов, на которых он нецензурно ругается на патрульных.

Журналисты Bihus.info утверждали, что семья Гогилашвили пользовалась бронированным автомобилем и охраной СБУ. Слідство.інфо сообщало, что из дома Гогилашвили регулярно ездят кортежи в ГУР.

По данным журналистов, Гогилашвили может иметь гражданство России, однако официального подтверждения этому пока нет.

До работы в Кабмине Гогилавшили был помощником депутата-единороса Николая Валуева и работал в Международной антинаркотической ассоциации, которую публично поддерживал Зеленский и Квартал 95.

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Марк Сировой

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